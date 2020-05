261 mil personas sin recibir la libra adicional de pollo que prometió el gobierno en abril

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, aseguró que hay 261 mil personas sin recibir la libra adicional de pollo que prometió el Gobierno de Cuba el pasado mes de abril.

Estas declaraciones las hizo este jueves en el programa Mesa Redonda, donde explicó que los afectados no pudieron adquirir la libra per cápita no subsidiada que decidió distribuirse por la libreta con el objetivo de reforzar la canasta básica durante el coronavirus.

Las palabras de Betsy Díaz se produjeron el mismo día que se conoció que las autoridades de la Isla compraron a Estados Unidos unas 15.000 toneladas de pollo en marzo.

El economista cubano Pedro Monreal, a partir de información que publica mensualmente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tildó de "notables saltos" el incremento en la exportación de pollo a la isla, que pasó de 7.5 millones de dólares en febrero a 13.9 millones en marzo.

Cola desde las 4 de la mañana para comprar pollo

Desde que comenzó la crisis sanitaria se han registrado importantes colas para comprar pollo, un alimento básico en la dieta de los cubanos.

En las últimas horas residentes de la localidad de Santa Fe, en el municipio de Playa en La Habana, estuvieron haciendo cola desde las 4 de la mañana para comprar este producto.

Estas imágenes son habituales en el territorio cubano, a pesar de que el Gobierno de La Habana anunció el pasado 23 de abril un paquete de medidas para intentar reducir las colas.

Desde el Gobierno de Cuba se sigue apuntando al embargo como la principal causa de la escasez de alimentos, a pesar de que hace algunas semanas Michael G. Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, aclaró que las sanciones al régimen cubano no impiden a sus dirigentes comprar alimentos, medicinas y otros suministros necesarios para combatir la pandemia.

Además la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, aseguró a comienzos de abril que su país ha exportado a Cuba billones de dólares en medicinas y equipos médicos durante las últimas dos décadas.

"La desinformación es peligrosa. Por favor, basta de desinformar", aseguró la diplomática en aquella ocasión.

El miércoles un grupo de 27 congresistas demócratas, entre ellos tres precandidatos a la presidencia de Estados Unidos, solicitaron al Gobierno que preside Donald Trump que favorezca los envíos de ayuda humanitaria a Cuba durante la crisis del coronavirus.