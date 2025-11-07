Abuela de 85 años cumple el sueño de salir de Cuba y reencontrarse con su nieta en El Salvador

Vídeos relacionados:

Después de toda una vida en la isla, una abuela cubana de 85 años logró cumplir uno de sus mayores sueños: salir de Cuba y reunirse con su nieta en El Salvador.

El emotivo reencuentro fue compartido en redes sociales por su nieta, quien no pudo contener las lágrimas al recibirla en el aeropuerto.

“Así fue el reencuentro con mi abuela. Llegada a El Salvador, tierra de libertad, desde Cuba”, escribió la joven en su cuenta de TikTok, junto a un video que rápidamente se hizo viral entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

En las imágenes se ve a la anciana con una sonrisa llena de emoción y esperanza, mientras su nieta corre a abrazarla en medio de aplausos de los presentes.

La historia ha conmovido a miles de usuarios, no solo por el amor familiar que refleja, sino también por el contexto en que ocurre. Cada día más cubanos buscan salir del país, empujados por la crisis económica, la falta de libertades y las carencias que afectan a todos, especialmente a los ancianos.

Mientras tanto, en la isla, miles de ancianos siguen soñando con un futuro diferente, donde puedan vivir sus últimos años con dignidad, sin tener que depender de remesas o de la escasez que impone el régimen.