Rocío Monasterio compara medidas por coronavirus en España con crisis de Cuba

La diputada hispanocubana Rocío Monasterio, representante del partido de derecha español Vox, comparó las medidas adoptadas por el gobierno de España con “la noche en Cuba”, refiriéndose a la profunda crisis que vive la Isla bajo el manto de una administración comunista.

“Operación verdad (control de bulos), control de medios de comunicación, limitación de movimientos, ahogo de pequeñas y medianas empresas, libreta de abastecimiento (renta mínima). Así llegó la noche en Cuba como un plan para proteger al pueblo. Crisis distintas, mismas medidas”, expresó Monasterio en su cuenta de Facebook.

La publicación ha generado comentarios homogéneos, la mayoría apuntando al declive que las medidas representarían para el país europeo.

“Dejad que venga ese hundimiento económico, ese paro amenazante...será motivo de alzarse contra los ineptos que nos gobiernan”, comentó un usuario.

“Haced algo, moción de censura, lo que se pueda hacer, esto es España no Cuba y no podemos permitir lo que nos están haciendo esto es una dictadura encubierta y tenéis que pararla dialogando con los grupos políticos que tengáis que hablar no permitáis que nos hundan España, un saludo”, dijo otro.

Un tercer usuario subraya la diferencia entre Cuba y España, que no podría conducir a una situación semejante, a lo cual, otro respondió: “No somos la URSS, decían en Cuba. No somos Cuba, decían en Venezuela. No somos Venezuela, dicen en Argentina. No somos Hispanoamérica, dicen en España... Y los pasos vuelven a repetirse punto por punto”.

De acuerdo con los datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins, España cuenta 223.578 casos confirmados de coronavirus y 26.478 fallecidos, siendo el segundo país con más elevado número de contagios en el mundo, por lo cual han abundado los señalamientos al gobierno encabezado por el presidente Pedro Sánchez.

Desde hace días, las autoridades de ese país comenzaron a relajar el confinamiento por coronavirus, permitiendo regresar al trabajo a parte de la población. Las restricciones contribuyeron a frenar una espiral de mortalidad que alcanzó su punto máximo a principios de abril.

Ante la incertidumbre propia de la situación, algunos profesionales manifestaron su preocupación por que una relajación de las restricciones desencadene rebrotes del virus.

A comienzos de este año, Rocío Monasterio sostuvo una reunión con el opositor cubano Eliécer Ávila, quien elogió luego a la presidenta de Vox Madrid.

“Una mujer que lleva en sí el decoro de muchos y la esperanza de los que queremos vivir en la verdad y la libertad”, escribió el líder de Somos + en su perfil de Facebook. “Gracias Rocío Monasterio por tan grata conversación. Adelante por Cuba, por España y por el mundo!! Somos+!!!”, añadió.

Monasterio integra un partido que es considerado en España como de extrema derecha, el cual mantiene un discurso contra la inmigración irregular. “No puede ser que a los inmigrantes que saltan la valla les den una tarjeta sanitaria universal”, dijo la política hispanocubana en junio de 2019.

“A todos cuando recibimos una nómina nos da rabia pagar impuestos. Vox quiere acabar con la sanidad universal para los sin papeles y que los legalizados tenga copago de 10 años”, aseguró entonces.

En noviembre de 2019, Monasterio recordó en su cuenta de Twitter los 30 años de la caída del Muro de Berlín, extrapolando el significado de esa fecha a Cuba.

“No puedo dejar de pensar en los cubanos, su muro y su dictadura” escribió la arquitecta, empresaria y política, a la vez que criticaba al presidente de España en funciones, Pedro Sánchez, por querer “blanquear” los errores del Gobierno cubano.

La hispanocubana se ha convertido en uno de los rostros más visibles dentro de su propio partido. En su discurso, suele abordar el tema del régimen de La Habana.