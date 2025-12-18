Entierran en España a cubano hallado sin vida cuyo caso se resolvió gracias a Google Maps

Vídeos relacionados:

Un año después de que su asesinato estremeciera a España y a la comunidad cubana dentro y fuera de la Isla, los restos de un cubano desaparecido en Soria en 2023 han recibido sepultura.

El entierro, realizado hace apenas unos días en el cementerio de El Espino, en la capital soriana, marca un cierre simbólico para sus allegados, aunque el caso judicial sigue lejos de concluir.

Según informó el Heraldo-Diario de Soria, el funeral se celebró de manera “muy privada”, con la presencia de personas cercanas a la víctima, cuyos restos permanecieron durante meses bajo custodia judicial tras un crimen que aún se encuentra en fase de instrucción.

El retraso en el entierro no fue casual. Aunque el hallazgo de los restos se produjo hace aproximadamente un año, el cuerpo no estuvo disponible para la familia hasta ahora. Los investigadores solo lograron recuperar el torso del fallecido, enterrado bajo el suelo del cementerio de Andaluz, lo que obligó a prolongados análisis forenses y pruebas de ADN, además de nuevas búsquedas que se extendieron durante meses.

A ello se suma que el proceso judicial continúa abierto. Mientras la investigación no se cierra y no existe una autopsia definitiva, los restos permanecen como prueba clave bajo control del juzgado. Solo tras la autorización judicial, concedida recientemente, pudo realizarse la sepultura.

El caso salió a la luz pública en diciembre de 2024, cuando la Policía detuvo a dos personas por la muerte del cubano, un vecino de Tajueco conocido como “el Lobo” y una mujer también de origen cubano.

La investigación cobró notoriedad internacional tras descubrirse una imagen de Google Maps en la que aparecía uno de los sospechosos introduciendo un bulto de apariencia humana en el maletero de un automóvil, una pista clave para resolver el crimen.

De acuerdo con el medio soriano, el procedimiento judicial ha pasado ahora al Juzgado de Almazán y todo apunta a que el juicio se celebrará con jurado popular. Mientras tanto, los dos acusados permanecen en prisión provisional.

Para la familia, el entierro llega con un año de retraso y con muchas heridas aún abiertas. Un primo de la víctima, cuya denuncia fue decisiva para que la Policía iniciara la investigación, lamentó no poder personarse como acusación particular y confesó que la abuela del fallecido aún desconoce lo sucedido. “Si lo supiera serían dos tragedias”, declaró al Heraldo-Diario de Soria.

El entierro no cierra el caso, pero sí ofrece un mínimo descanso a quienes llevaban más de un año esperando poder despedirse.