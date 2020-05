Multan a opositora cubana por “violar” Decreto-Ley 370

Las autoridades cubanas multaron a la joven opositora Yanisbel Valido por presuntamente violar lo establecido en el polémico Decreto-Ley 370, una de las herramientas del régimen para limitar aún más la libertad de expresión de los ciudadanos en la isla.

Dicho recurso ha sido desplegado con mayor asiduidad frente a la crisis generada por el coronavirus y, bajo sus presupuestos, han sido multados ya varios activistas y periodistas independientes por sus publicaciones en redes sociales que solo exponen la realidad del país.

Valido, coordinadora del Comando Cívico Leoncio Vidal, fue citada por un oficial de la Seguridad del Estado para presentarse en la Quinta Unidad Policial de Santa Clara y, a la larga, recibir una multa de 3 000 pesos cubanos (CUP), aproximadamente 120 dólares, en un país donde el salario medio de un mes no alcanza los 50 dólares.

“En primer lugar me sacaron de mi casa, sin motivo real alguno. Uno trata de cumplir las medidas de aislamiento social y la policía viene a tu casa y te obliga a salir”, explicó Valido a CubaNet.

“Me entraron a una oficina donde no se podía mantener la distancia de seis pies, y allí me estaba esperando un Mayor de la Seguridad del Estado, que me enseñó unos papeles con fechas de mis publicaciones en las redes sociales”.

Valido expuso que un funcionario de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) se encargó de aplicar la multa. “Dicen que yo estaba usando mi cuenta en Facebook para promover cosas contrarias al orden social”, aseguró la activista.

Precisamente, el DL-370 tiene la vaguedad muy conveniente de sancionar a aquellas expresiones en redes que atentan contra conceptos de línea difusa como la “moral” y las “buenas costumbres” de la sociedad.

La activista denunció que los policías reunidos en la estación no cumplían con las normas higiénico-sanitarias para frenar la propagación del coronavirus, tal como había descrito una usuaria en Facebook a raíz de una experiencia semejante.

“Ellos si pueden violar, pero utilizan su poder para acosar a la población y multar a las personas que están desesperadas en las calles arriesgándose a enfermar por tratar de conseguir algo de comida”, lamentó.

Recientemente, el opositor Enix Berrio y el artista Luis Manuel Otero, presentaron una petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba para declarar inconstitucionales dos artículos del Decreto-Ley 370.

Después de 48 horas, Berrio fue arrestado por la policía en la calle y trasladado hacia una unidad policial, donde lo sometieron a cinco interrogatorios, mientras le negaron información a su familia durante el tiempo en que permaneció detenido.

En abril circuló una petición al Gobierno de Cuba para detener la persecución a periodistas independientes, a la libertad de expresión y a lo que publican muchos ciudadanos con su Internet, en resumen, poner fin con el polémico artículo 68 del Decreto Ley 370.

Se trata de una iniciativo que surgió a partir de la aplicación de una multa a la periodista independiente Mónica Baró, aunque previamente había sido impuesta a varios comunicadores no afines a la ideología que legitima el régimen comunista de La Habana.

El campeón cubano de ajedrez, Lázaro Bruzón, quien reside en Estados Unidos, fue una de las personas que se sumó al reclamo en Facebook. “No más persecución contra los periodistas independientes”, solicitó el deportista en una foto a la que acompañó con los hastags #NoAl370 y #libertaddeexpresión.

A la campaña contra el DL 370 se han ido sumando más voces, como la de la actriz cubana Susana Pérez, radicada en Miami hace varios años. Pérez fue un poco más allá y publicó un breve video haciendo sonar una cazuela, en señal de protesta “contra la corrupción, la miseria y el hambre en Cuba, y el abuso de las autoridades”.