Jorge Junior arremete contra Chocolate MC: "A partir de ahora te nombraré Monaca en recuerdo a una chiva prieta"

Se ha desatado una nueva polémica dentro del género urbano y en esta ocasión los protagonistas son Jorge Hernández Carvajal (Jorge Junior) y Yosvanis Arismín Sierra Hernández (Chocolate MC).

El líder de la agrupación de música urbana Los 4 ha compartido un fuerte texto en su perfil de Facebook dedicado al Rey de todos los reparteros en el que le envía algunos insultos refiriéndose a su nombre, fisionomía y color de piel.

"Tú sabes que mirándote bien el que te haga caso está loco. Mira, empezando, tienes el nombre de una confitura que no te queda mal porque a decir verdad y fijándome, la cara tuya es de un mismo color, es decir, la bemba prieta igual que el tabique y me imagino que la encía debe de ser carmelita como los chauchau", fueron las primeras palabras de Jorge Junior.

"Las rayitas de las manos, es decir, la huellas digitales tuyas, deben de ser prietas también. Debes de tener, aparte de roto, el culo morao como los monos arañas. En fin, eres un Peter en Miami, no te quisiera ver sin camisa manejando un camión a las 2 de la mañana", continuó.

Finalmente, el director de Los 4 añadió: "A partir de ahora te nombraré Monaca en recuerdo a una chiva prieta que se me perdió. Déjame buscar bien en los colores porque creo que después de ti viene el blanco otra vez. Te solté Monaca".

De momento, no se sabe a ciencia cierta el motivo por el cuál Jorge Junior decidió arremeter de forma tan repentina contra Chocolate MC y ante la mirada de todos sus seguidores de las redes sociales.

Sin embargo, viendo la amistad que une al líder de Los 4 y a la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya (La Diosa), quien ha estado manteniendo por largo tiempo en una constate batalla cibernética con 'tiraderas' con el El Rey de los reparteros, no es de extrañar que posiblemente Jorge Junior haya decidido tomar cartas en el asunto y salir en defensa de su compañera.

Chocolate MC, por su parte, hasta ahora no ha respondido a las palabras de Jorge Junior, al menos de forma pública. No obstante, siguiendo la dinámica con la que suelen discutir los reguetoneros en las redes, no es de extrañar que esta historia tenga un segundo capítulo con una réplica por parte del intérprete de Bajanda.