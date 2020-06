Joven madre cubana pide ayuda porque no tiene una casa digna donde criar a su bebé

Una joven cubana, madre de una bebé de cinco meses y residente en una ruinosa vivienda en Diez de Octubre, en La Habana, ha pedido ayuda para reconstruir la casa donde vive y poder darle mejor vida a su hija.

“No tengo dinero para construir, no tengo dinero para nada”, ha dicho Zulma Hernández Núñez, quien precisó que hace unos días se derrumbó parte del techo de la vivienda y que se encuentra en muy mal estado la barbacoa del inmueble.

“Estoy haciendo todo lo posible para ser una buena madre”, ha dicho entre lágrimas la joven en declaraciones difundidas por Paparazzi cubano.

Zulma dice que tiene miedo de estar de un lado para otro con la niña en brazos en medio del actual contexto del coronavirus, motivo por el cual a veces se ha quedado en casa de amistades de su mamá, pero asegura que tiene miedo por la salud de hija y que solo quiere poder quedarse tranquila en un lugar.

Hernández Núñez afirma que convive con diez personas y que su familia no tiene posibilidades de ayudarla.

La joven madre asegura haber pedido ayuda en instancias de Vivienda, pero explica que lo único que le han dicho es que no la pueden ayudar porque "no hay casas, no hay albergues", y que la situación se ha vuelto más compleja todavía en el actual contexto sanitario.

No obstante, hacia el final de la entrevista precisó que inicialmente recibió un espacio en un albergue, que ella debía acondicionar para poder radicarse allí, pues se trata de un área con solo dos paredes, que ella debe cerrar y acondicionar.

En los últimos meses, varias madres cubanas que viven situaciones de crisis, por diferentes motivos, vienen denunciando sus casos a través de las redes sociales, con la esperanza de presionar a la autoridades estatales por una parte, y de motivar un apoyo de particulares ante sus casos.

En varios de esos casos, madres que han denunciado casos de extrema pobreza o falta de atención a sus casos desde la instancias del estado, han acabado recibiendo el apoyo de la comunidad de cubanos residentes en el extranjero.