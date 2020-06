Oficial del MININT hace fotos a las personas de una cola en Cuba para que no pasen más de una vez

Un oficial de la policía cubana se dispuso a tomar fotos a cada una de las personas que estaban haciendo cola a las afueras de una tienda para que no pasaran más de una vez a adquirir productos.

El video del momento se ha viralizado en redes sociales, al ser una muestra más de la gran escasez y el deterioro en que viven los ciudadanos en Cuba.

"Hasta cuándo la dictadura va a jugar con las limitaciones de los cubanos", comentó uno de entre las cientos de personas que han reaccionado a la publicación.

"Control absoluto, hasta para comprar una pasta dental, qué clase de mierda", añadió otro.

"Cuando uno piensa que ha visto lo peor de la dictadura cubana, aparece algo nuevo. El colmo del chantaje. Eso es por si se forma una revuelta tener controlados a los que estaban ahí", opinó otro cubano.

"Ellos sí pueden tirarte fotos, pero si te tiras una foto a un policía te meten 3000 pesos de multa y te quitan el teléfono", dijo un usuario en Facebook.

Durante la pandemia de coronavirus en Cuba el control policial se ha arreciado, lo que se hace más dramático por el contexto de carencia generalizada de productos de primera necesidad.

Pero mientras este oficial del MININT saca fotos de cada persona en una cola, a varios cubanos los han arrestado precisamente por hacer eso mismo.

Al opositor cubano Juan Antonio Madrazo Luna lo arrestaron por tirar fotos de una cola en la tienda La Infancia, ubicada en 23 y 6, en el Vedado, La Habana.

Asimismo, la joven de 24 años Mileydis Salcedo y una amiga fueron arrestadas por filmar con un teléfono celular a los oficiales que las trataron violentamente durante una detención por no tener puesto el nasobuco. Ambas jóvenes se encuentran pendientes de juicio en estos momentos.

Las colas, esa realidad con la que viven día a día los cubanos y que recuerdan los años más duros del Periodo Especial, han estado a la orden del día en la cuarentena.

En algunas tiendas y establecimientos comerciales, para que las personas accedan una sola vez por la falta de productos para ofertar a los clientes, se les pide el carnet de identidad antes de acceder al lugar y así registran sus datos.

En un reciente artículo, una periodista oficialista cubana llamó a fomentar en Cuba una cultura de las colas y verles su lado bueno, en medio de la situación de crisis que vive la Isla.

"No deben asustar las colas enormes que se estiran por calles y calles y casi por kilómetros. Cuando están así es porque, por lo general, cumplen el distanciamiento físico con el metro y algo de separación, no sin regaños y más regaños de las fuerzas del orden, las cuales tienen una misión complicada: hacer colas “buenas” donde antes hubo tumultos que se prendieron de nuestra rutina nacional con la misma capacidad contagiosa del virus. Por eso no entiendo a quienes desde las redes se asombran y cuelgan como la gran noticia una cola grande en Cuba, aunque estos igual la emprenden cuando los anaqueles están vacíos", dijo la periodista.