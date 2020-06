"Eres un castigador": El ardiente vídeo de William Levy que ha subido la temperatura de sus fans

Si hay un famoso latino que sabe muy bien poner los termómetros a cien y echar la mente a volar a sus fans en cuestiones de segundos, ese es el actor cubano William Levy. Aunque el protagonista de Sortilegio no es muy activo en las redes, cuando lo hace no deja indiferente a nadie y desata una verdadera la locura entre su público femenino.

Al isleño no le hacen falta ni perfectas ni sofisticadas publicaciones para acumular miles de 'corazoncitos' en las redes sociales, pues con un par de simples y sensuales gestos al más puro estilo hombre seductor logra poner a sus admiradoras a sus pies.

Si aún no lo crees basta con mirar el último vídeo que subió el atractivo artista y empresario a su cuenta de Instagram y que acumula más de 1 millón de reproducciones.

Y es que no nos extraña que más de una usuaria se lo haya puesto en bucle, pues en el corto audiovisual sale William Levy en modo selfie a la entrada de un gimnasio mientras mira a la cámara, guiña un ojo, tira un beso y se muerde el labio al ritmo del tema Buttons de The Pussycat Dolls y Snoop Dogg. Sin más, tienes que verlo.

Además de la alta cifra de visualizaciones, la publicación del artista cubano no se ha escapado de los pícaros y ardientes comentarios por parte de sus seguidoras.

"Esto se llama tortura, pero la amamos", "Eres un castigador, eso no se hace", "No puedo con esto, es que yo te lo perdono todo", "Dios mío ampárame y quítame todos los pensamientos que me acaban de pasar por la cabeza", "Cada día más bello y sexy", "Despertar con este hombre al lado no debe tener precio", "La envidia que le tengo ahora mismo a la Elizabeth Gutiérrez" o "¿Por qué nos haces estas cosas corazón?", son algunas de las reacciones que han despertado el cubano.

Como bien ha hecho alusión una lectora, muchas son las que se han querido convertir por unos segundos en su esposa, la actriz estadounidense de ascendencia mexicana Elizabeth Gutiérrez, para poder disfrutar y testar de primera mano del inigualable poder de seducción que posee William Levy.

Pero para la mala fortuna de muchas, el guapísimo actor y productor de 39 años tiene el corazón ocupado, pues mantiene una relación con Elizabeth Gutiérrez desde hace casi una década. Ambos forman una de las familias más seguidas del entorno del entretenimiento latino y son padres de dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Alexandra Levy.

