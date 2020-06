Vandalizan monumento a Miguel de Cervantes en San Francisco

Con la palabra “bastardo” escrita en rojo fue vandalizada la estatua de Miguel de Cervantes, una de las figuras más universales de la cultura hispana, en el Golden Gate Park de San Francisco, acción que se ha relacionado con la ola de protestas por la muerte del afroamericano George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis.

Las figuras históricas han sido uno de los objetivos, al parecer, de los manifestantes, ya que días antes habían sido marcadas con trazos otras estatuas, por ejemplo, las de Cristóbal Colón y del descubridor de la Florida, Juan Ponce de León, a las que incluso dibujaron símbolos del comunismo.

Esta vez le tocó el turno al busto del escritor español en San Francisco, un símbolo universal del castellano que parece haber sido relacionado de alguna manera con la discriminación racial. En las últimas horas, también fue dañada la estatua del misionero español y franciscano Fray Júnipero Serra, en Ventura.

“Hoy asistimos con tristeza al derribo de la estatua de Fray Junípero Serra. Lejos de ser un "genocida" o un racista este franciscano mallorquín representó todo lo contrario”, señaló en redes sociales la cuenta de The Hispanic Council, que promueve la herencia hispánica en EE.UU entre las nuevas generaciones.

El monumento a Cervantes fue vandalizado con cruces célticas y pintura de spray en los ojos del busto. The Hispanic Council igualmente condenó los hechos.

“En un nuevo sinsentido también vemos un busto de Miguel de Cervantes atacado en San Francisco. La cultura, idioma, historia y herencia hispana deben ser defendidas y respetadas”, expone a través de Twitter.

“¿Sabrán quienes cometen estos actos que el presidente Thomas Jefferson tenía pasión por "El Quijote", libro que leía cada noche a sus hijas en español?”, agrega.

“No saben ni quién eran Cervantes. Han visto "estatua de no sé qué SPANIARD", pues hala”, expresa un usuario en los comentarios a la publicación.

El ministro de Cultura y Deporte de España, José Manuel Rodríguez Uribes, reaccionó a las imágenes acusando de "revisionismo pueril" a quienes atentan contra estatuas y monumentos de españoles como Cervantes o Fray Junípero Serra.

“Me resulta incomprensible el ataque a las imágenes de Cervantes, Fray Junípero Serra o tantos otros. La razón es siempre razón histórica, contextualizada. Lamento y condeno este revisionismo pueril, simplificador y dogmático. Pena. Mucha pena”, escribió el ministro en su perfil de Twitter.

Por su lado, la ex diputada de Ciudadanos María José Calderón denunciaba en su cuenta de Twitter este acto que iba dirigido a mancillar la imagen de “nuestro Miguel de Cervantes Saavedra, el de toda la humanidad. Nuestro escritor universal”. “¡Qué salvajes ignorantes!”, expresaba Calderón, a la vez que recordaba palabras del insigne escritor: “La culpa del asno no se la he de echar a la albarda”.

Recientemente, un grupo de manifestantes norteamericanos destruyó una estatua de Albert Pike, el único monumento confederado de Washington, DC, mientras la policía no intervenía. El presidente estadounidense Donald Trump criticó la inactividad de las autoridades en este incidente.