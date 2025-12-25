Vandalismo en carreteras de Cuba: apedrean ómnibus de pasajeros en tramo entre Las Tunas y Bayamo

Se trata del segundo ataque vandálico en menos de una semana contra ómnibus de la empresa privada

Un nuevo acto de vandalismo contra un ómnibus interprovincial se registró este miércoles en el tramo entre Las Tunas y Bayamo, lo cual eleva la preocupación por la seguridad de los pasajeros en las carreteras cubanas.

Un ómnibus de pasajeros perteneciente a la mipyme PEDROCARR S.R.L. fue apedreado en la carretera de Vado del Yeso, en el tramo comprendido entre Las Tunas y Bayamo, denunció el grupo de Facebook Transportación Habana TH.

Aunque no se reportaron pasajeros ni trabajadores heridos, provocó daños materiales y alarma entre quienes utilizan este servicio.

El hecho constituye el segundo ataque vandálico en menos de una semana contra ómnibus de la misma empresa privada.

Apenas cuatro días antes, otro vehículo de PEDROCARR S.R.L., que cubría la ruta Santiago de Cuba–La Habana, fue apedreado en la carretera de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, en circunstancias similares, precisó la fuente.

Hasta el momento no se han informado detenciones ni acciones concretas para prevenir nuevos hechos similares.

La reiteración de estos incidentes refuerza la percepción de un deterioro creciente de la seguridad en las vías del país, donde actos de delincuencia y vandalismo ponen en riesgo directo a pasajeros, choferes y trabajadores del sector del transporte interprovincial.

En un contexto marcado por la escasez de opciones de movilidad y la sobrecarga de los servicios estatales, cada ataque no solo daña un vehículo, sino que reduce aún más la ya limitada capacidad de traslado entre provincias.

Mientras tanto, los usuarios siguen viajando con la incertidumbre de que un trayecto por carretera pueda convertirse, en cualquier momento, en una experiencia peligrosa, no por fallas técnicas, sino por la violencia que se normaliza en los caminos del país.

PEDROCARR S.R.L., creada en abril de 2022 y con sede principal en Las Tunas, se ha posicionado como una de las mipymes que apoyan el transporte de pasajeros a escala nacional, incluso cubriendo déficits de la Empresa de Ómnibus Nacionales cuando se le suministra combustible.

Sus servicios incluyen rutas interprovinciales, viajes compartidos y apoyo a entidades estatales, lo que hace que este tipo de ataques tenga un impacto que va más allá del ámbito privado.