Prisoners Defenders evalúa informe de la Unión Europa sobre los derechos humanos en Cuba

La organización defensora de los Derechos Humanos Cuban Prisoners Defenders (PD) emitió una declaración en la que evalúa el Informe anual de la Unión Europea (UE) sobre derechos humanos y democracia en el mundo correspondiente a 2019, el cual fue presentado el pasado 17 de junio y en el que se dedica un capítulo a la situación de Cuba.

PD alaba que bajo la actual presidencia del español Josep Borrell, el bloque europeo haya mejorado su definición de la isla –en 2016, bajo el mandato de Federica Mogherini, Cuba fue calificada como una “democracia de partido único–. No obstante, asegura que la UE omite hechos sobradamente probados, por lo que se intuye en su informe un deseo de “no enfadar en demasía” al gobierno castrista.

En su comunicado, Prisoners Defenders evaluó los aspectos positivos, las omisiones y tergiversaciones del informe de la Unión Europea.

Uno de los aciertos es que la UE considera necesario comunicarle al régimen que no ha avanzado en materia de derechos humanos, lo cual es imprescindible para evitar un retroceso en las relaciones.

Otro logro del grupo de países fue denunciar que durante el proceso de referéndum constitucional efectuado en la isla en 2019, los partidarios del voto NO o de la abstención fueron sacados del debate público y desacreditados por las autoridades.

Sin embargo, la UE no abundó en los casos de personas que “sufrieron asaltos y allanamientos de sus domicilios, detenciones, golpizas y otros hasta causas judiciales fabricadas para eliminar su mensaje de cualquier reducto donde poder comunicarlo, o incluso la expatriación forzosa, como fue el caso de Eliécer Góngora Izaguirre, que fue introducido por agentes cubanos de forma forzada en un avión de Aruba Airlines a Guyana, algo que las Naciones Unidas pudieron corroborar…”, plantea PD.

“Todas las fuentes que monitorean activamente los derechos humanos en Cuba refrendan este abanico de violaciones”, añade.

Acerca del Partido Comunista de Cuba, único legal en la isla, Prisoners Defenders reprocha a la Unión Europea que no lo describa como “una entidad supra-Constitucional”.

“Ese complemento hubiera sido clave para comprender que no sólo es un partido único, sino que éste no está en las manos del pueblo soberano. Tampoco dice el informe de la UE nada de que la propia Constitución indica que el sistema instituido es ‘irrevocable’, lo que elimina cualquier atisbo de que la soberanía de la nación esté en el pueblo, al no otorgar a este mecanismo alguno para realizar cambios”, detalla.

“Tampoco hizo apunte alguno de que fue, la votación de la Constitución, la votación más negativa que jamás ha recibido una propuesta del régimen desde 1959, con casi dos millones y medio de votantes que no votaron a favor, a pesar de las condiciones de campaña y conteo”, agrega.

Otro gravísimo error de la UE es mezclar los derechos económicos junto con los sociales y verlos como un logro.

“Los logros sociales, sean los que sean, siempre son dignos de mencionarse (…). Pero mezclar el ámbito social con el económico es un error gravísimo en la redacción de dicho informe, puesto que los derechos y libertades económicas, y laborales también, muy relacionados ésta con los primeros, son precisamente algunos de los derechos y libertades más erosionados en Cuba desde hace décadas, una de las causales que mantienen al país en estado de miseria”, precisa PD.

En cuanto al monitoreo de las violaciones a la libertad de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión de la UE en la isla, Prisoners Defenders le reprocha no haber hecho un solo comunicado de preocupación por la situación de estos derechos durante varios años, incluido el 2019.

“La Delegación de la UE en Cuba no ha tenido contacto ni con los Premios Sajarov en los últimos 12 meses, al menos, y sólo ha mantenido una única llamada telefónica con José Daniel Ferrer, por poner un caso donde el Parlamento Europeo se ha volcado, muchas semanas después de que fuera liberado, y no por iniciativa propia de la Delegación”, remarca.

“Ante las desigualdades presentes en Cuba, la desigualdad por causa de discriminación y persecución por motivos de conciencia lógicamente es la más grave, pues afecta a razas, sexos y edades por igual. Las tibias y controladas acciones de la Delegación de la Unión Europea focalizando la temática de la igualdad en la cuestión de género o raza, no representa más que mantener unas cómodas conversaciones donde evadir tratar la discriminación más relevante del ser humano, la de pensamiento, y por tanto es una cortina de humo donde lo que prima son las relaciones fluidas con el régimen para conseguir terceros beneficios o factores políticos, ya sea regionales o locales”, denuncia.

En su informe anual sobre los derechos humanos en la isla, la Unión Europea mostró “preocupación por la intensificación de la represión en Cuba” y por la continuidad del carácter hegemómico y excluyente del Partido Comunista, según una fuente cercana al socialista Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea.

“Quizá La Habana pensó que la epidemia de coronavirus provocaría un relajamiento en nuestra vigilancia del respeto a los derechos fundamentales de los cubanos, pero no podemos dejar de expresar nuestro malestar con las numerosas detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de varios presos de conciencia”, subrayó el diplomático.

El funcionario criticó también las “condiciones de trabajo y salariales de los médicos que envían a trabajar al extranjero y la no ratificación de las Convenciones Internacionales sobre derechos civiles y políticos, y sobre derechos económicos, sociales y culturales”, lo cual está pendiente desde 2008.