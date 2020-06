Artistas cubanos denuncian en Fiscalía Militar a policías que los golpearon después de esposarlos

Los artistas independientes cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, presentaron una denuncia a la Fiscalía Militar contra los policías que los golpearon hace aproximadamente dos semanas mientras ambos se encontraban esposados.

“Hoy entregamos en Fiscalía Militar la denuncia hacia los policías que nos golpearon”, aseguró Otero este miércoles en redes sociales, donde compartió fotos del documento.

“Exigimos al régimen que castiguen a los mismos y que hagan público en la televisión cubana, como mismo hacen público en su noticiero sus castigos a los ciudadanos civiles”, dijo. “Esto es parte de la campaña contra la violencia policial en Cuba”, enfatizó.

Otero y Maykel Osorbo, integrantes del Movimiento San Isidro, fueron liberados el pasado viernes 12 de junio, y entonces denunciaron haber sido golpeados por dos oficiales que los mantenían esposados.

Durante una trasmisión directa a través de Facebook, los artistas mostraron las señales de violencia en sus cuerpos, todavía con rastros de sangre, después de que un par de agentes los trasladaran a la Unidad de Cuba y Chacón en La Habana Vieja, municipio donde los artistas residen.

Los incidentes se produjeron luego de que un policía quiso llevarse detenido a Maykel Osorbo porque se había bajado la mascarilla para comerse un pan, estando parado ante la puerta de su casa. Otero intercedió para que el arresto no ocurriera, sin embargo, el oficial no desistió y, en lugar de entrar en razón, optó por llevarse consigo a los dos artistas.

Camino a la estación, siguieron intentando disuadir a los policías sobre la injusticia que estaban cometiendo. Pero la violencia se desató cuando Maykel Osorbo, una vez en la estación, quiso apagar su teléfono, que había sonado. Entonces el policía le dijo que no podía hacerlo y pronto el intercambio se volvió más agresivo hasta llegar al plano físico.

“El salvajismo de las fuerzas de seguridad cubanas está rozando el de los esbirros batistianos, el proceder violento y salvaje con la gente por insignificancias como bajarse la mascarilla llega a niveles intolerables”, denunció en Facebook el activista Michel Matos, que acompañó su texto con varias imágenes de las marcas en los cuerpos de Otero y Osorbo.

En las redes también se denunció que Anamelys Ramos, historiadora del arte, fue golpeada cuando se acercó a la referida estación policial para averiguar por los motivos del arresto de los dos activistas.

“La gente no es ganado, las personas tienen dignidad, y lo que están acometiendo son crímenes de lesa humanidad que están claramente tipificados en las normas del derecho internacional”, añadió Matos en su publicación.

“TIENEN QUE PARAR o el caos y el odio no lo va a poder detener ni el más grande de los santos. Ustedes comunistas de las fuerzas de seguridad son gentes crueles... y no hay manera, no lo podremos olvidar”, concluyó.

Luis Manuel Otero ha sufrido numerosas detenciones por parte de la policía cubana y el Ministerio del Interior. Días después de las agresiones, intentó presentar la denuncia ante las autoridades, pero fue arrestado nuevamente mientras imprimía los documentos.

Fue liberado de Villa Marista en la tarde del 18 de junio. También había sido detenida su pareja, Claudia Genlui Hidalgo. Para esas fechas, Mayke Osorbo igualmente se hallaba en paradero desconocido.