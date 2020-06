Ex fiscal del Tribunal Supremo y miembro de UNPACU amenazada con su familia y detenida sin orden judicial

La ex fiscal del Tribunal Supremo Yeilis Torres Cruz, de 33 años, fue amenazada por la seguridad castrista durante su arresto de ocho horas, en la Villa, en Santiago de Cuba, de donde tuvo que regresar andando 15 kilómetros hasta su casa que, previamente, había sido objeto de un registro, sin orden judicial, contó la propia afectada a CiberCuba.

"Deja lo que estás haciendo, tú estás preparada para cosas mejores y piensa en tu familia", dijeron los oficiales de la seguridad castrista a Torres Cruz, antes de liberarla y en clara referencia a su pertenencia a la organización opositora UNPACU, a la que se unió tras su salida del sistema judicial cubano, y conocer a varios de sus miembros en Santiago de Cuba.

Efectivos de la seguridad castrista irrumpieron en casa de Torres Cruz sin orden judicial de arresto ni de registro, y "entraron hasta mi cuarto a sacarme, sin mi permiso; revisaron todo, agarraron libros y documentos de mis estudios y, luego, me trasladaron a la unidad de Villa", relató la ex fiscal del máximo tribunal cubano.

"No presentaron orden de registro ni de detención, pero cuando fui a interponer la correspondiente denuncia, me dijeron que no procedía y que no podían tomar la denuncia"; precisó.

Aquí "todos los sectores pertenecen a un solo dueño y te riges por lo que te ordenan o acatas las consecuencias, pues si no estoy con ellos, estoy contra ellos", subrayó.

Yeilis Torres Cruz, que fue ubicada laboralmente en el Tribunal Supremo Popular tras graduarse con Título de Oro en la Universidad de La Habana, y en la más alta instancia judicial de Cuba se desempeñó, alternativamente como fiscal y como jueza, debido "a la falta de personas preparadas", indicó.

A fines de 2009, actuando como jueza del Tribunal Supremo, "recibí la orden de condenar a 30 de prisión a un ciudadano colombiano, por tráfico de drogas, pero mi sentencia resolvió extraditarlo a su país", recordó.

"Ya luego me retiraron mi título por 8 años sin ninguna explicación", asegura Yeilis Torres Cruz, ex fiscal del Tribunal Supremo Popular de Cuba y miembro de UNPACU, la organización anticastrista liderada por José Daniel Ferrer.