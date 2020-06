Excarcelado el pastor Ramón Rigal, condenado a dos años de prisión por educar a sus hijos en casa

El pastor Ramón Rigal Rodríguez, condenado a dos años de privación de libertad tras decidir educar a sus dos hijos en casa, fue liberado este jueves, anunció él mismo en redes sociales.

"Gracias a Dios por todos los hermanos que han estado orando por nosotros. Ya estoy nuevamente en casa con mi familia", comentó Rigal en Facebook.

Puede decirle a todos los hermanos que han estado orando por nosotros que estamos muy agradecidos por sus oraciones y todo el apoyo que nos han dado. Se que esas oraciones llegaron al trono de Dios y las respondió", agregó

"Es hermoso ver cómo, aunque no me conozcan personalmente, se han preocupado por mí y mi familia, poniendo en práctica el pasaje: 'Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos'. Gracias a Dios estoy nuevamente con mi familia", concluyó el pastor.

Rigal fue condenado en abril de 2019 a dos años y medio de cárcel tras decidir que sus hijos no recibirían el adoctrinamiento político de las escuelas cubanas y, por tanto, él y su esposa comenzaron la instrucción académica que consideraron más adecuada para los niños.

Ambos empezaron a practicar con sus dos hijos el método de educación del Colegio Hebrón, con sede en Guatemala, que promueve la enseñanza en el hogar o homeschooling.

Tras varias advertencias luego de que retirasen a los niños de la escuela pública, el matrimonio de pastores evangélicos de Guantánamo fue acusado y condenado por supuestos "actos contra el normal desarrollo del niño, asociación ilícita y asociación para delinquir", según el dictamen judicial.

A Rigal se le impuso un año adicional de sanción por representar en Cuba al Ministerio “Fe Abundante Internacional, una organización religiosa que, según las autoridades, no está reconocido legalmente en la Isla.

La audiencia provincial ni siquiera realizó vista de apelación, solo se limitó a estudiar las actuaciones y a dictar sentencia.

La esposa de Rigal, Ayda Expósito Leyva, fue excarcelada a finales de marzo aunque sigue en libertad condicional.

El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, que pretendía cubrir el juicio, fue golpeado y condenado a un año de privación de libertad por el supuesto delito de “Resistencia y Desobediencia” tras intentar entrar al juicio del matrimonio evangélico en el Tribunal de Guantánamo.

La condena del matrimonio y luego del reportero, ambos cubanos, ha provocado quejas de diferentes organismos internacionales, preocupados por la situación de los derechos humanos en la Isla.

Entre las organizaciones que se han pronunciado a favor de la liberación de los pastores se encuentran la Comisiόn de USA para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), Home School Legal Defense Association (HSLDA), de Outreach Aid to the Americas (Alcance de Ayuda a las Américas), Global Liberty Alliance, Global Outreach, Solidaridad Cristiana Mundial (CSW), Freedom House y Civil Right Defenders.

Desde su sede en España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió en abril la liberación y el cambio de medidas penales al primer ministro Manuel Marrero Cruz, a través del Comisario de Acción Exterior de la Unión Europea (UE).

Según el OCDH, tras la liberación de Rigal quedan todavía 111 presos políticos en la isla, incluyendo a Quiñones.