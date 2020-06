Bandera del Che en manifestaciones en Miami causa polémica

Varias imágenes de manifestantes en Miami portando banderas con el rostro del Che Guevara han desatado la polémica en redes sociales, cuando el país vive un momento de tensiones tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis.

El violento hecho no solo desató una ola de protestas que se extendieron hasta el Sur de Florida, sino que ha levantado sospechas de que las mismas están respaldadas por movimientos de extrema izquierda e incluso comunistas, de lo cual el Che representa un símbolo universal.

“Este fin de semana en el área de Brickell, Miami. ¡No! ¡Qué va! ¡No son comunistas!”, expresa una publicación en Facebook donde se distinguen personas sosteniendo dichas banderas con la efigie del guerrillero y otras representaciones típicas del comunismo.

Hace unas semanas, la periodista cubanoamericana María Elvira Salazar se mostró indignada por el hecho de que en varias de las protestas contra la brutalidad policial en Estados Unidos y el mundo, surgidas luego de la muerte de Floyd, las personas llevaran camisetas con la imagen del argentino, considerado un asesino por muchos y responsable del fusilamiento de varios cubanos en La Habana, luego del triunfo de la revolución castrista.

“Quiero decir que nadie se puede poner una camiseta con la cara del Che en una protesta para denunciar a la policía en ninguna parte del mundo”, dijo María Elvira en un video que compartió a través de las redes sociales.

“¿No sabían ustedes que el Che era uno de los criminales más notorios de la América Latina? ¿No sabía usted que el Che ordenó el asesinato de cientos y cientos de cubanos inocentes, muchos de ellos negros, pobres y oprimidos?”, agregó.

“Estoy de acuerdo en que necesitamos deshacernos de todos los malos policías en todos los departamentos de policías de este país y tenemos que erradicar todas las formas de abuso y de racismo, porque la gente se mide por el corazón y por sus acciones”, expresó más adelante.

“Por eso es irónico que muchos manifestantes lleven la camisa del Che Guevara, mientras están pidiendo el fin de la brutalidad policial. Eso no tiene sentido, si no había nadie más brutal que el Che”, subrayó.

“Es una provocación al exilio cubano”, aseguró, por su parte, Ángel De Fana, ex prisionero político cubano que preside en Miami la organización Plantados, en declaraciones el domingo a medios locales.

La polémica bandera con la imagen del Che, que parte de un retrato del fotógrafo cubano Alberto Korda, resurgió el sábado en uno de los puentes que conecta el downtown con el corazón financiero de la ciudad, Brickell.

Ese día, la jornada de protestas comenzó de forma pacífica y culminó con gases lacrimógenos lanzados por la Policía para dispersar la multitud.

“No hay duda de que en Miami como en cualquier ciudad en Estados Unidos, hay grupos comunistas”, dijo De Fana. “Para esa gente el Che Guevara es un símbolo; no nos extraña. Pero para los cubanos del exilio, el Che fue un asesino comprobado cuya historia contiene sangre, dolor y esclavitud”, agregó.

Hace unas semanas, los protestantes vandalizaron las estatuas de Juan Ponce de León y de Cristóbal Colón en Miami, a las que dibujaron símbolos propios del comunismo como la hoz y el martillo. Un cubano llamado José Armas fue quien, después de un ajetreado día, se trasladó hasta el monumento de la Antorcha de la Amistad el lunes en el Parque Biscayne, llevando consigo una escalera y artículos de limpieza para borrar las imágenes.

“No me gusta que la gente haga esto. No me gusta el comunismo”, expuso el antillano que, como tantos otros, encontró refugio en Miami de un sistema que lo hacía sentir oprimido, al cual el Che defendió hasta el último de sus días.