La Diosa pide ayuda con un medicamento para su madre recién operada: "No hay en las farmacias"

La cantante cubana Dianelys Alfonso, conocida como La Diosa de Cuba, pidió ayuda a todos sus seguidores para encontrar un medicamento para su madre recién operada, porque no lo encuentra en ninguna farmacia.

"Mi gente, el que me pueda ayudar con ciprofloxacino se lo voy a agradecer en el alma. Mi mamá está acabada de operar y no hay en las farmacias, si alguno de ustedes lo tiene le agradecería mucho", escribió la cantante en su cuenta de Facebook.

Además, pidió a sus seguidores que viven fuera de Cuba que la ayuden con vitaminas B12, B6 y B1 porque tampoco las encuentra.

"Yo se las pago, por favor, mi madre lo necesita urgentemente, esto aquí no lo hay. Gracias a todos por apoyarme siempre", agregó.

Varios seguidores de la isla se solidarizaron de inmediato con la situación de La Diosa y le compartieron números de personas que podían tener el ciprofloxaxino en sus casas.

La cantante también agradeció todas las oraciones y buenos deseos que hicieron sus seguidores por la salud de su madre antes de que entrara a operarse.

"Ya salió mi mamá de la operación. Sus Amén funcionaron, mil gracias a todos", escribió.

La Diosa se ha referido recientemente también a la escasez de alimentos. en un post en sus redes sociales se quejó porque había salido por toda La Habana con 200 dólares para comprar arroz al precio que fuera y no encontraba.

Además, habló de la difícil situación que ha pasado con su hermano, que tiene una enfermedad mental que le produce agresividad y lo lleva a hacer cosas como salir desnudo a la calle.

"Eso conlleva a que mi madre ande todos los días con la presión arterial alta, porque ese es su hijo, en esas condiciones, sin medicación. No quieren darle nada por no tener carné. Está agresivo, no puedo internarlo por los papeles y llevo meses en esto", dijo en una directa.