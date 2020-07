La Diosa de Cuba se lanza con el repatimbón y estrena "Mala mía si te molestó"

La cantante cubana conocida como La Diosa de Cuba estrenó a través de una directa su tema Mala mía si te molestó, dedicado a todos los que no quieren que se dé su gira por Estados Unidos.

"Esto es para todas las personas que no quieren que yo llegue a Estados Unidos, para todas las personas que no quieren que yo avance en la vida", dijo la cantante.

La actual integrante de Los 4 aseguró también que ha creado un nuevo género, el repatimbón, una mezcla de timba y reparto cubanos.

"Yo confío en dios y pase lo que pase con mi gira yo sé que al final siempre hay una puerta que se abre y siempre va a haber alguna energía positiva para mí, porque he sido una luchadora, he puesto corazón en mi música y mucha energía para mis seguidores. Yo creo que me merezco poner los pies y cantar en el mismo lugar que muchos lo han logrado hacer", dijo al principio de su transmisión en Facebook.

La Diosa denunció recientemente que se habían creado varias páginas en las redes sociales con su nombre y foto, las cuales se dedicaban a hablar mal del gobierno de Cuba y tenían el objetivo de afectar sus giras por Estados Unidos y Europa, previstas para realizarse próximamente.

"No me hagan perfiles falsos hablando mal del gobierno de Cuba para que venga la policía y me meta presa, abusadores", dijo muy molesta en una directa en Facebook y resaltó que ella siempre que critica o se queja da la cara.

La cantante ha estado enfocada y preparándose para su tan esperada gira por Estados Unidos, para la cual se ha propuesto también bajar de peso y así animar e inspirar a sus seguidoras a que se unan a ella y se pongan en forma.

