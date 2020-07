La Diosa se pone en forma: "No importa el que dé chucho, voy a llegar lindona a EE.UU."

La cantante cubana La Diosa se ha puesto una meta: bajar las libras de más antes de partir a Estados Unidos para la gira que tiene prevista por varias ciudades de ese país.

La artista comenzó una dieta y animó a sus seguidoras a unirse a ella para ponerse todas en forma juntas y apoyarse.

"No me importa el que se conecte para dar chucho, no me importa el que se burle, aunque le pese a las ciberclarias yo voy a llegar lindona a Estados Unidos", dijo La Diosa.

Antes de comenzar con el calentamiento, la cantante se pesó para dejar constancia de que en un mes va a haber logrado bajar de peso.

"Hoy La Diosa pesa, sin ejercicio y sin dieta porque eso empieza hoy, 81.5 kilos", dijo la cantante, que resaltó que "ya no voy a llorar por el arroz porque ya no lo voy a comer", refiriéndose a una de sus explosivas directas quejándose de que, a pesar de tener dinero, no encontraba arroz en ningún lado.

"Cada vez que las ciberclarias me ofenden me dan más fuerza para seguir", advirtió La Diosa.

"La semana que viene me pongo contigo", "Oye me encanta eso....muy pero muy bien eso... me da mucho gusto...vamos arriba", "Dale que si se puede", "Yo ya estoy sumada", "Eres divina y original", "Así es como es, a ponerse bien dura", comentaron algunos seguidores, que le estuvieron dando ánimos durante toda la directa.

Además, le dieron varios consejos como que no fume tanto, que no tome agua fría mientras se ejercita y que use tenis para que no se dañe los pies y la espalda.

Recientemente, La Diosa denunció unas cuentas falsas que usaban su nombre y foto para hablar mal del gobierno cubano y aclaró que ella siempre da la cara cuando hace una crítica y que quienes están detrás de estas cuentas son personas que quieren afectar sus giras por Estados Unidos y Europa.

