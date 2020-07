Joven cubano muere apuñalado en una playa de La Habana

Ricardo Brayan Diego Ruiz, un joven cubano de 21 años, falleció este fin de semana tras una pelea en una playa de La Habana, confirmó a CiberCuba una fuente a la víctima.

"Lo apuñalaron por la espalda mientras compartía con unos amigos en la playa. Recibió dos, una en el cuello y otra en el pulmón", comentó.

El incidente ocurrió este sábado en la zona de la playa cercana al hotel Mar Azul, en Santa María del Mar.

Testigos del hecho aseguran que los agentes de la Policía no actuaron con rapidez.

"Lo llevaron en un carro para el policlínico de Guanabo pero llegó muerto", dice.

El joven fue sepultado este domingo en La Habana. Representantes de la sociedad Abakuá en Cuba, de la que Brayan era miembro, le rindieron un homenaje durante el sepelio.

Hasta el momento las autoridades cubanas no han informado sobre lo acontecido pero personas cercanas a la víctima comentaron a nuestro medio que hay varios detenidos tras el incidente.

Las redes sociales se llenaron de mensajes por la muerte de Brayan

Familiares y amistades del joven inundaron las redes sociales este fin de semana denunciando la muerte del joven de 21 años.

"El dolor q siento en mi corazón no es comparado con nada en el mundo. Me siento vacía y a la misma vez culpable por no ir y que me pasara lo mismo y hoy estuviésemos de la mano en el cielo", escribió en Facebook una usuaria que se identifica como Sele La Iyalorde, pareja de la víctima.

"Hoy se despide de nuestro mundo de vivo el mejor hombre que ha tenido Cuba y eso lo sabemos todos. Donde quieras que te encuentres sabes que tú mujer siempre estuvo para ti en las buenas y en las malas. El mejor marido del mundo te amo, siempre existirás en los corazones de quienes de verdad te amamos", comentó.

Poco después de lo acontecido fue creada una página en Facebook para denunciar la muerte del joven.

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo también se refirió a los hechos. En un video publicado en su perfil de Facebook, el integrante de la agrupación Yomil y el Dany dijo sentirse en shock por el asesinato de l joven.

"Quiero hacer este video para darle un consejo a los jóvenes que ven la guapería como algo normal y bueno. No conozco a nadie todavía que por ser guapo, por ser problemático y por estar faja'o sea una persona próspera... El ambiente no da nada, simplemente te lleva a una prisión, a un hospital o la muerte", dijo.