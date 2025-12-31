“Era el único hijo de su madre”: Dolor e indignación en Matanzas por la muerte de un adolescente tras una pelea

Vídeos relacionados:
La comunidad del municipio de Colón, en la provincia de Matanzas, está conmocionada tras el asesinato del joven Dilan Alejandro Lima León, de apenas 17 años, ocurrido el pasado 26 de diciembre.
El adolescente, conocido entre familiares y amigos como “Chabiakan”, perdió la vida tras ser atacado con armas blancas por varios individuos que, según testigos, regresaron al lugar para vengarse después de una riña. La información fue confirmada por la activista cubana Irma Lidia Broek y difundida con más detalles por el medio CubaHerald.
Intentó evitar una pelea y terminó asesinado
De acuerdo con los reportes, Dilan intervino para separar una pelea en la que estaba involucrado uno de sus primos. Cuando el altercado pareció haber terminado y todos se marcharon, el joven permaneció unos minutos en el sitio para comer algo antes de regresar a su vivienda.
Sin embargo, los agresores volvieron armados con cuchillos y lo atacaron sorpresivamente, propinándole varias puñaladas, una de las cuales perforó un pulmón y le causó la muerte en el acto.
Dolor y clamor de justicia
Vecinos y allegados describieron a Dilan como un muchacho respetuoso, aplicado y de buen corazón. Era el único hijo de una madre que lo había criado sola, con sacrificio y dedicación. “Era un joven ejemplar, no se metía con nadie”, expresaron vecinos en redes sociales.
La tragedia ha provocado una ola de indignación en Colón y en toda Matanzas. En Facebook, cientos de usuarios han expresado su pesar y exigido justicia por el asesinato. “Este pueblo está dolido. Que los responsables paguen por lo que hicieron”, escribió una usuaria.
Violencia juvenil y falta de respuestas
El homicidio de Dilan se suma a una creciente lista de hechos violentos en distintas provincias del país, donde jóvenes han perdido la vida en riñas o ataques con armas blancas.
Organizaciones y activistas cubanos denuncian que la falta de oportunidades, el deterioro social y la impunidad alimentan este tipo de tragedias.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido información oficial sobre la captura de los responsables o el estado de la investigación.
La comunidad de Colón sigue de luto por la pérdida de un joven cuya vida fue truncada injustamente. Familiares y amigos han pedido oraciones y respeto en medio del dolor. “Que Dios le dé fuerzas a su madre para soportar esta pérdida”, escribió la activista.
