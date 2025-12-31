Boxeador Yusniesky González denuncia la muerte violenta de su primo en Cuba

Vídeos relacionados:

El boxeador profesional Yuniesky González ha hecho pública en días recientes una desgarradora denuncia sobre la muerte de su primo en Cuba, un suceso que ha estremecido a familiares, amigos y conocidos del fallecido.

A través de una publicación en su perfil de Facebook, González compartió imágenes con su ser querido, acompañadas de un breve pero impactante mensaje:

“#EPD mi primo, luz para tu alma. Mataron a un gran hombre, un guerrero. Hecho pedazos estoy, pero me toca ser fuerte por el resto de la familia”, escribió.

Fuente: Captura de Facebook/Yuniesky González

Aunque los detalles sobre las circunstancias del crimen aún no han sido esclarecidos, además de la declaración de Ymúltiples comentarios de personas cercanas al fallecido -identificado por varios como "Reinier" y apodado "Casiguara" o "el Casiguara menor"- apuntan a una muerte violenta.

¿Quién era Reinier? Testimonios de admiración y dolor

La avalancha de condolencias en redes sociales pinta el retrato de un hombre muy querido y respetado por su comunidad. Varios usuarios lo describen como un entrenador de boxeo y un amigo leal y una figura positiva:

Lo más leído hoy:

“El que conoció a Reinier y tuvo el placer de compartir, de ser alumno de él y entrenar con él, sabe lo que significaba y lo que transmitía. La buena vibra nunca faltaba, sin quitar que era un entrenador que le roncaba los cojon...”, escribió un comentarista.

“Apagaron a un grande, el mejor de todos. No tuve valor de verlo en esa caja, para quedarme con todas sus virtudes en persona. Luz eterna para ese hermano mío”, apuntó otro.

Caridad Rivero también confirmó su vínculo con el mundo deportivo:

“Muy buen entrenador, muy amigo, una persona amistosa. Teníamos buen concepto de él, como en deporte lo mejor. Fue entrenador de mi hijo en la finca. Lo apreciábamos. Eso fue para mi hijo una noticia grande, sin esperar, de una persona llena de vida”.

La impresión general entre decenas de usuarios es la misma: Reinier era una figura cercana, activa en su entorno, entregado a su labor y siempre dispuesto a apoyar a los demás.

Dolor compartido, preguntas sin respuestas

A pesar de la oleada de mensajes de pésame, muchos de los comentaristas expresaron una misma inquietud: ¿qué ocurrió realmente? Varios preguntan directamente si fue un asalto, una riña o algún otro tipo de incidente.

La respuesta de algunos allegados sugiere que se trató de un asesinato, pero no hay información oficial ni relatos precisos que confirmen las circunstancias del hecho.

San Luis de luto: Una comunidad con el corazón roto

Aunque no se ha confirmado oficialmente la localidad del crimen, múltiples mensajes hacen referencia a San Luis, municipio de la provincia de Pinar del Río, como el lugar de origen o residencia del fallecido.

Un comentario muy revelador lo resumió así:

“Todo el que lo conoció tiene hecho tierra el corazón. Era hermano, amigo, alegraba el día a cualquiera. Se le va a extrañar mucho porque él era único. Un gran amigo”, lamentó Luis Calzadilla Rivera.

El dolor expresado en redes sociales atraviesa generaciones, territorios y profesiones. Desde entrenadores y colegas hasta antiguos alumnos y vecinos, todos parecen coincidir en la misma idea: se ha perdido a un hombre valioso, y su partida deja un vacío profundo e injusto.

“Duro campeón. Qué chama más bueno, su nobleza brillaba a la altura del sol”, escribió Adalberto Ballona.

“Tremenda pérdida. Excelente hombre y amigo, buen comportamiento con todos. Tremendo compañero de trabajo. Dios lo tenga en su santa gloria”, añadió Sergio E. Benítez.

Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial de las autoridades cubanas que aclare los hechos, identifique a los responsables o explique las causas de la muerte.

A pesar de que un usuario escribió “Agarraron al responsable”, no se han divulgado versiones verificadas de lo sucedido.

En los últimos años, Cuba ha experimentado un preocupante incremento de la violencia y de los homicidios, un fenómeno que contrasta con el discurso oficial de seguridad que durante décadas presentó a la isla como uno de los países más seguros de la región.

Las redes sociales, los reportes ciudadanos y el trabajo de medios independientes han documentado un aumento de asesinatos, agresiones con armas blancas y hechos violentos tanto en zonas urbanas como rurales, muchos de ellos asociados a robos, disputas personales y al deterioro de las condiciones de vida.

Aunque el Gobierno ha reconocido de forma parcial el alza de determinados delitos, la ausencia de estadísticas públicas detalladas y actualizadas sobre homicidios impide dimensionar con exactitud la magnitud del problema, mientras crece la percepción de inseguridad entre la población y se multiplican las denuncias de impunidad y falta de respuesta efectiva de las autoridades.