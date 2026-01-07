Derek Rosa comparece en corte de Miami: Así fue impactante reacción del menor al escuchar su llamada al 911

El caso de Derek Rosa volvió a ocupar el centro de la atención pública esta semana, cuando el adolescente compareció ante el tribunal penal de Miami-Dade y escuchó fragmentos clave de su propia confesión, incluida la llamada que hizo al 911 tras presuntamente asesinar a su madre.

Durante la audiencia, se reprodujeron fragmentos de la entrevista policial y de la llamada al 911 realizada por el propio Derek tras el ataque.

En los videos, el adolescente explicó que primero contactó a un amigo por internet para decirle que había apuñalado a su madre y que incluso le envió fotografías del cuerpo.

La escena fue impactante: Mientras se reproducían los audios y videos del interrogatorio policial, el joven se tapó los oídos dentro de la sala, evitando escuchar su propia voz relatando el crimen a la operadora.

En uno de los clips presentados en corte, se escucha a Rosa describir el ataque con frases que estremecieron a los presentes.

Dijo que primero “la cortó” en el cuello y luego la apuñaló en un lugar donde “sale mucha sangre”.

Fue precisamente mientras se reproducía ese material cuando el joven se llevó las manos a los oídos, en una reacción que no pasó desapercibida para los asistentes.

Durante la audiencia, Rosa -que vestía el uniforme marrón de la cárcel- mantuvo mayormente la cabeza baja y miraba fijamente al suelo.

La audiencia marcó un punto decisivo en el proceso judicial, pues el juez Richard Hersch, del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, decidió que la confesión de Rosa podrá ser utilizada como evidencia ante el jurado durante el juicio.

Se trata de una decisión que fortalece la estrategia de la fiscalía y que será central cuando el caso llegue a la etapa de deliberación.

Una confesión que llegará al jurado

Durante el segundo día de audiencias dedicadas a analizar la validez de las declaraciones del menor, el tribunal escuchó el testimonio del detective Joseph Elosegui, el oficial de la policía de Hialeah que lideró el interrogatorio inicial tras el crimen, ocurrido el 12 de octubre de 2023.

Según expuso Elosegui ante la corte, Derek -que hoy actualmente tiene 15 años y tenía 13 en el momento del crimen- narró los hechos “de manera calmada”, sin mostrar signos visibles de angustia o conmoción emocional.

El detective sostuvo que el adolescente comenzó a ofrecer detalles del crimen de forma voluntaria y que no fue necesario confrontarlo con pruebas para obtener la confesión.

La llamada al 911, pieza clave para la fiscalía

La fiscalía insistió en que el comportamiento de Derek durante la llamada al 911 demuestra que comprendía plenamente lo que estaba ocurriendo.

Según los fiscales, el adolescente siguió instrucciones claras de la operadora, mostró preocupación por su propia seguridad y evidenció control de la situación.

Durante la audiencia, uno de los fiscales subrayó un momento específico del audio:

“Su respuesta fue: bien. Dijo que estaba bien cuando le preguntaron. No dijo ‘ayúdenme’, no dijo que estaba angustiado, que había un problema, que no sabía qué estaba pasando. No preguntó por sus padres ni preguntó dónde estaba. Su primera respuesta fue: estoy bien. Y eso, más que cualquier otra cosa, refleja claramente su estado mental”.

Para el Estado, ese intercambio demuestra que Rosa estaba consciente, orientado y en pleno uso de sus facultades en el momento de hablar con las autoridades.

El magistrado determinó finalmente que esas declaraciones cumplen con los requisitos legales y que podrán ser reproducidas ante el jurado durante el juicio, cuyo inicio está previsto para finales de enero.

El crimen que conmocionó a Hialeah

De acuerdo con la policía y la fiscalía, Derek Rosa apuñaló a su madre, Irina García, de 39 años, en la vivienda familiar en Hialeah.

Las autoridades sostienen que el adolescente la atacó mientras dormía, asestándole 46 puñaladas con un cuchillo de cocina.

En la casa también se encontraba la hija menor de la víctima, una bebé de apenas dos semanas de nacida, que dormía en su cuna y que no resultó herida.

El debate sobre su capacidad mental

La defensa, encabezada por la abogada Dayliset Rielo, intentó excluir la confesión argumentando que el menor no tenía la madurez ni la capacidad necesaria para comprender plenamente sus derechos constitucionales.

Entre los puntos planteados ante el tribunal, la defensa señaló que Derek preguntó “¿Qué es un abogado?” antes del interrogatorio, que no sabía su dirección ni su número de teléfono, y que tuvo dificultades para leer la palabra “coacción” al firmar el documento de renuncia a su derecho a guardar silencio.

También argumentaron que el adolescente debió contar con la presencia de una figura paterna durante el interrogatorio.

Además, los abogados recordaron que Rosa ha sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención (ADHD) y dentro del espectro autista, y sostuvieron que su estado mental estaba comprometido.

Según la defensa, durante la llamada al 911 el joven expresó pensamientos suicidas y, al ser preguntado por qué mató a su madre, respondió que no quería seguir vivo, lo que -a su juicio- evidencia confusión e incapacidad para responder de forma clara y coherente.

La fiscalía, por su parte, rebatió esos argumentos señalando que, pese a los diagnósticos, evaluaciones académicas indican que Derek tenía un nivel de lectura y comprensión por encima del promedio para su grado escolar.

También destacaron que el adolescente invocó su derecho a un abogado en un momento posterior, lo que, según el Estado, demuestra que sí comprendía sus derechos.

El detective Elosegui afirmó en su testimonio que explicó claramente los conceptos legales y que el joven entendió lo que se le estaba diciendo.

Una decisión que marca el rumbo del caso

Con el fallo del juez Richard Hersch, la confesión de Derek Rosa se convierte en una de las pruebas más contundentes que la fiscalía podrá presentar ante el jurado. No obstante, el caso sigue rodeado de controversia y atención mediática a nivel nacional.

En audiencias recientes, decenas de personas acudieron al tribunal para mostrar su apoyo al adolescente, algunas vestidas con camisetas con su nombre e imagen, e incluso rezando dentro de la sala.

Sus simpatizantes insisten en su inocencia y en que el sistema judicial no ha considerado adecuadamente su edad ni su condición mental.

Mientras tanto, la fiscalía y la defensa continúan explorando la posibilidad de un acuerdo antes de que comience el juicio, aunque no se ha confirmado si esas conversaciones han avanzado.

También sigue pendiente una moción de la defensa para retrasar el inicio del proceso, actualmente programado para finales de enero.