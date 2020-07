El humor de Nelson Gudín: "El coronavirus fue inventado por una mujer en un solar de La Habana"

El humorista cubano Nelson Gudín Benítez ha vuelto a recurrir a las redes sociales para plasmar algunas de sus ideas humorísticas y arrancar una carcajada a más de un seguidor.

Después de que se volviese viral un poema que compatió hablando sobre la escasez en Cuba en tiempos de coronavirus, ahora el artista ha publicado un nuevo texto en su cuenta de Facebook en el que asegura que, según sus últimas averiguaciones, ha podido corroborar que la pandemia fue inventada nada más y nada menos que por una mujer en un solar de La Habana.

El bacán de la vida, como también se le conoce a Gudín gracias a uno de sus personajes humorísticos más populares, dice además en su escrito que "el coronavirus usa moñitos" y que ha "descubierto 11 razones que demuestran" que el coronavirus pertenece al sexo femenino.

Entre ellas, las cuales les caracteriza el doble sentido desde el punto de vista masculino, encontramos algunas tales como que el COVID - 19 "te exige andar con la boca tapada", haciendo referencia al uso de mascarillas como medio de prevención, o que "te mantiene alejado de tus amigos", por el distanciamiento social.

A continuación, reproducimos de forma íntegra el escrito del comediante:

Noticia de última hora (importante para la comunidad científica)

Según mis últimas averiguaciones, (de las que no puedo dar crédito porque se impone la más absoluta discreción científica) el CORONAVIRUS fue inventado por una mujer, y no en China, si no, en un solar de la Habana. Una simple mirada a su imagen lo corrobora: el CORONAVIRUS usa moñitos (dígase rolos en el argot popular cubano). Incluso, puedo ir más allá, puedo ser más preciso: hasta el momento he descubierto 11 razones que demuestran que el CORONAVIRUS es hembra.

1_. Te prohíbe las fiestas o las salidas de la casa

2_. Te quita todo, o casi todo el salario con lo cual hace quebrar cualquier economía por próspera que sea o parezca.

3_. Te mantiene alejado de tus amigos.

4_. Te exige andar con la boca tapada.

5_. Cuando agarra a un viejo lo mata.

6_. A los jóvenes no los mata, pero les deja secuelas.

7_. A muchos los está matando y no se dan cuenta porque actúa con tanta sutileza que se vuelven asintomáticos.

8_. Jode a cualquiera sin importar condición social, inclinación política o religiosa.

9_. Le gusta ser el centro, andar de boca en boca, y que le teman.

10_. Le encantan los extranjeros, montar en aviones, viajar, pegarse en los ascensores...

11_. Puede permanecer viva en un tubo o una cabilla durante horas.

Me hago responsable de lo dicho ante la comunidad científica y las autoridades políticas, a los 10 días del mes de julio del año 2020. El bacán de la vida.

