El suplicio de los cubanos en las colas para comprar comida

La figura del "colero" se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el gobierno de Cuba y también para muchos ciudadanos residentes en la isla, que consideran que -lejos de ayudar en términos organizativos- lo que en realidad hacen los coleros es generar un especie de mafia de la que se acaban beneficiando unos pocos.

Sin embargo, existen también quienes defienden que los coleros ponen cierto orden adicional en medio de la falta de apoyo de otras instituciones y autoridades que gestionen el drama -devenido crónico- de tener que entregar muchas horas de cada día a una cola para comprar "algo", lo que aparezca.

Se trata de un asunto tan grave el de las colas y los coleros, que incluso un medio oficialista como Cubadebate ha intentado revisar las posturas sobre el tema.

"Yo aquí atrás pido mi último y me siento aquí tranquilita, a tratar de mantener la distancia", dice una cubana, que asegura que a veces tras cinco horas de cola consigue comprar algún artículo, y otra veces no.

"Donde caen uno, caen 20, en la misma cola tres cuatro y cinco veces, y lo que hay se lo llevan ellos. Y las demás personas solo están sufriendo", opina por su parte otra entrevistada.

“La culpa la tiene la población, que se lo acepta”, afirma una anciana que acaba reconociendo, no obstante, que "si usted protesta, se busca un problema".

Las coleras, en cambio, defienden su derecho a dormir durante días en una cola y -aunque reconocen que "por la ley aquí no hay ningún lado donde acredite que puedas hacer un listado"- ellas lo hacen “porque lo sentimos más organizado así”.

Otro defensor recuerda el sacrificio que implica ir cada día, a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde a un parque para “arreglar nuestras colas", aunque precisa que "si te cogen aquí, eres colero, no puedes tener numero y vas preso. El estado no puede hacer eso, caballero”, concluye.

No ha faltado quien descargue la responsabilidad de que haya coleros a todos los organismos que no garantizan el orden: "Todo no se lo pueden dejar a la población. La población bastante están sufriendo con la escasez que hay y con tener que estar volcados en las calles haciendo colas", concluye.

"Quiero saber si viene o no viene mercancía. Yo no le quiero comprar a Revolico, yo lo quiero pagar al estado", sentencia por su parte otra colera.

Frente a las permanentes colas devenidas en una odisea en la vida del cubano, muchas personas en los últimos meses se han dedicado a marcar y luego vender los turnos. Los llamados coleros vienen siendo fuertemente fustigados por la policía desde que el gobernante Miguel Díaz-Canel pidió mano dura contra los revendedores.

Cruzada contra los coleros

En las últimas semanas se han multiplicados en el país, no solo en La Habana, los arrestos contra presuntos infractores y revendedores, a través de los llamados juicios ejemplarizantes, que intentan intimidar a la población en medio de un creciente descontento popular por la escasez.

Más de 1000 coleros han sido detenidos en La Habana en los últimos tiempos, personas que fueron trasladadas a unidades de la PNR por la reventa de artículos y productos de alta demanda. De ellos a una treintena, con reincidencia probada, se les sigue un proceso penal.

Las autoridades afirman que los coleros generan quejas de los vecinos y califican su actuación de "inescrupulosa", además que señalan que ya han extendido su radio de acción a casi todos los lugares donde se venden productos de alta demanda, incluso electrodomésticos.

Sin embargo, algunos cubanos consideran que las autoridades están desviando toda la atención hacia una consecuencia derivada del verdadero problema: la escasez y el desabastecimiento, el autético drama que los cubanos residentes en la isla enfrentan en su día a día.

Hace algunas semanas, una periodista oficialista cubana llamó a fomentar en Cuba una cultura de las colas e incluso invitó a buscar su lado bueno.

"Lo que hay es que diferenciarlas de los molotes o aglomeraciones, bullangueros, insurrectos, indisciplinados. De lo que se trata es de curarlas y hacerlas a la manera en que nos pide todos los días el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez", concluía la periodista Elsa Ramos su utópica descripción de una cola en Cuba.

Las colas, viejas conocidas de los años más duros del llamado Periodo Especial, nunca se fueron del todo y han reverdecido en medio de la pandemia de coronavirus, que evidenció que confinamiento y comida en Cuba son polos opuestos de un mismo objetivo: la subsistencia.