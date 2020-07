Ya se veía venir con las tiendas en MLC de carros y electrodomésticos. El gobierno cubano no quiere honrar su promesa de convertibilidad del CUC, son muchos millones en manos de cubanos y los dólares que alguna vez los respaldaron ya los gastaron en construir hoteles y darse la buena vida.

Poco a poco nos han tratado de colar que el CUC es otra moneda nacional, una que, como no vale, no permite surtir las tiendas para vender en CUC. Hasta han puesto los artículos en CUC por la libreta de racionamiento, todo ha sido una charada, una actuación una mentira, las famosas TRD hace meses no tienen ni los productos más básicos.

Hoy estrenan las TRD 2.0 plenamente surtidas de mercancías. Todo lo que no se encontraba en los últimos meses era porque simplemente el gobierno lo estaba acaparando. Así mismo, acaparando productos de primera necesidad, no televisores ni productos "exclusivos", sino alimentos básicos y productos de aseo y limpieza. Mientras atacaban a cuanto cuentapropista tenía un negocio próspero, reservas, e inventario adquirido con su dinero, y trataban de mostrarlos como los malos de la película, el gobierno guardaba y retenía productos de primera necesidad para venderlos ahora en dólares. Acaparamiento de libro de texto.

Quieren que mandemos dólares frescos, nuevos, y que olvidemos todos los dólares que hemos mandado unos y que hemos ahorrado otros durante años.

Porque, repito, los CUC ya no los quieren, son solo papel. Quieren que mandemos dólares nuevos, y que olvidemos todos los dólares que hemos mandado unos y hemos ahorrado otros durante años. Borrón y cuenta nueva.

¿Y en qué se diferencian las nuevas y flamantes tarjetas plásticas en MLC de los CUC? Solo en la forma, de hecho la tarjeta electrónica tiene más limitaciones que las que tuvieron los CUC en sus inicios. Hace 16 años nos dijeron, entreguen los dólares y les daremos unos billetes convertibles que funcionaran como tales, hoy nos dicen entreguen los dólares y les daremos una tarjetica que podrán usar en nuestras tiendas. No podremos sacar de vuelta los dólares que ingresemos, solo comprar y sacar pesos cubanos.

Solo espero que hayamos aprendido, los cubanos tenenoz que tener las divisas debajo del colchón, en dólares y/euros siempre que sea posible. Si tienes un familiar que te va a enviar remesas, que lo haga mejor mediante un amigo o conocido, que te entregue cash, divisa en la mano. Cuando te haga falta comprar algo, depositas los dólares en tu cuenta MLC y los gastas lo antes posible. Ni pensar en usar esas cuentas MLC como lugar de ahorro, ¿quien sabe cuanto tiempo dure la promesa esta vez, un año, dos? No se puede confiar en estos señores que, desde el cambio de moneda en 1961, han estado robando los ahorros de los cubanos.

Ya estan, como se dice en cubano, “a la cara”.

¿De verdad se creen que nos tragamos el cuento de que esto si va a resolver nuestros problemas? Claro que no, ellos saben que sabemos que mienten. Ya estan, como se dice en cubano, “a la cara”.