Uvas a 11 dólares y manzanas a 60 centavos: El nuevo “lujo” que vende Tiendas Caribe en La Habana

Escandalosos precios de una tienda en La Habana

En medio de la crisis económica y la escasez de alimentos que golpea a las familias cubanas, Tiendas Caribe anunció la venta de uvas y manzanas importadas desde Estados Unidos en su local Harris Brothers, ubicado en O’Reilly entre Bernaza y Villegas, en La Habana Vieja.

Según la publicación, las manzanas se venden a 60 centavos de dólar —unos 264 pesos cubanos al cambio informal— y las uvas a 11 dólares, equivalentes a cerca de 4,840 pesos, disponibles solo para pagos con tarjetas internacionales o en efectivo en dólares.

Captura Facebook/Tiendas Caribe Habana Vieja

La promoción, presentada como una “oferta”, generó una ola de críticas y comentarios sarcásticos de los internautas, que no tardaron en señalar el contraste entre los precios y la dura realidad económica del país.

“Esas uvas traen oro por dentro, ¿no?”, ironizó Yuriel Fdez, mientras Katiuska Montero añadió: “Las uvas tienen algún pedacito de oro”.

En el mismo tono, Rosa María Pérez Alayo escribió que las frutas deben venir “de los viñedos de las tierras rojas de Alín, porque tienen diamantes”.

Otros comentarios reflejaron frustración y enojo ante lo que muchos califican como un nuevo símbolo del lujo inaccesible en Cuba.

“Estamos peor que antes del 59”, lamentó Rosy García, recordando que “en aquella época todos podían comer uvas y manzanas; ahora, solo quienes tienen familia en el extranjero o tarjetas en moneda dura”.

El humor no faltó entre los usuarios. “El salario de un médico en un paquetico de uvas”, escribió Yordanys Núñez, mientras Hamaya Cuesta preguntó si “las uvas vienen con visa incluida”.

Por su parte, Rosa María Hoyos Fornaris bromeó: “Doce bolitas de chícharos hacen el mismo efecto, y vienen con proteínas incluidas”.

Otras opiniones apuntaron al doble discurso del gobierno. “Las uvas son de Estados Unidos y las vende el propio gobierno cubano, el mismo que culpa al bloqueo de todos los males”, escribió Irene Rondón Izquierdo.

En tanto, Ruth Matos consideró el precio “una falta de respeto y una burla que debería analizar el ministro de Economía”.

Entre las reacciones más compartidas, Julia Arencibia Ledesma resumió el sentir de muchos con una frase directa: “Otro gran logro de la revolución”.

Los comentarios reflejan el creciente descontento de los cubanos con las tiendas en dólares, donde los precios se fijan en divisas inaccesibles para la mayoría.

En un país donde el salario medio ronda los 20 dólares mensuales, comprar un paquete de uvas equivale a medio mes de trabajo.

La venta de estas frutas importadas desde Estados Unidos —país al que el régimen acusa de ser responsable del desabastecimiento— pone en evidencia la contradicción de un sistema que recurre a los mercados extranjeros mientras culpa al “bloqueo” de su ineficiencia.

La tienda Harris Brothers, administrada por Tiendas Caribe bajo el conglomerado militar GAESA, se ha convertido en un símbolo de la desigualdad que domina la economía cubana actual: locales llenos de productos importados que la mayoría solo puede mirar tras el cristal.

Mientras el acceso a productos básicos sigue siendo un desafío para la mayoría de los cubanos, las tiendas estatales continúan ofreciendo artículos esenciales en dólares, fuera del alcance de quienes dependen del salario en pesos.

En La Habana, se denunció que productos como repelente infantil y cremas para picaduras se comercializan exclusivamente en divisas, incluso en medio de brotes de enfermedades como el dengue.

Esta práctica afecta especialmente a familias con niños pequeños, obligadas a enfrentar precios en moneda extranjera para proteger la salud de sus hijos.

Días después, otra oferta polémica salió a la luz: una pieza de carne de res importada desde Estados Unidos se vendía a 330 dólares en el supermercado de 3ra y 70, en el municipio Playa.

La cifra supera más de un año de salario promedio en la isla y generó reacciones de indignación entre los consumidores, que ven en este tipo de precios una muestra de la creciente desigualdad y la desconexión del sistema comercial estatal con la realidad de la población cubana.