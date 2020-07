Cubanos hacen cola bajo la lluvia y el fango en Jagüey Grande, Matanzas

Decenas de cubanos hicieron cola para comprar alimentos debajo de la lluvia y entre el fango en el municipio de Jagüey Grande, en Matanzas.

En el video, compartido en la red social Facebook por el usuario Suney San Román, se ve a muchas personas aglomeradas con sombrillas a las afueras del kiosko de la calle 62 esquina 7 en Jagüey Grande, en medio de un gran charco de agua provocado por la lluvia.

"¿Hasta cuándo el pueblo jagüeyense tiene que aguantar esta desagradable situación?", dijo San Román.

"Hubo que enfrentarse a la lluvia y a los charcos de la calle durante horas, todo para poder comprar un solo pomo de aceite. Me entristece ver a mi pueblo así, una realidad que no termina. ¿Qué hacen las autoridades para resolver esto?", agregó

Los cubanos, en medio de la escasez generalizada que viven desde hace ya varios meses, son capaces de someterse a largas y angustiosas colas con tal de poder alcanzar alimentos o productos de aseo.

Hoy, con las nuevas tiendas en dólares a las que no puede acceder todo el pueblo por falta de recursos, los cubanos también han estado haciendo colas bajo las intensas lluvias que azotan por estos días al país para entrar a una de las oficinas de la compañía FINCIMEX y adquirir las tarjetas las con que se compra en las nuevas tiendas en divisas.

Este martes también se reportó una gran fila de personas para entrar a la tienda de Línea y 12, en El Vedado, La Habana, otro de los establecimientos que habilitó el gobierno cubano para vender alimentos y productos de primera necesidad en Moneda Libremente Convertible (MLC).

Dichas tiendas, que fueron abiertas el pasado lunes por el gobierno de la Isla para la recaudación de divisas y que están completamente abastecidas, han despertado gran polémica entre la población.

“El detergente estaba bastante carito, no había jabón, los productos de primera necesidad fundamentalmente no estaban y no había pollo tampoco”, dijo una mujer.

También han sido muy criticados los precios de los productos: "Cuba: El único país donde los espárragos valen 68 dólares. ¿Hasta cuándo el pueblo cubano vamos a seguir soportando que se rían en nuestra cara? ¿Dónde estaba toda esta comida hacía unas semanas atrás? ¿Por qué de pronto aparece todo esto? Basta ya", dijo un cubano.

Según el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, "parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas”.