Periodista independiente Camila Acosta graba su detención en La Habana

La periodista independiente cubana Camila Acosta grabó el momento en que oficiales del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) la detuvieron en La Habana.

Acosta se encontraba en el Parque Central de la capital cubana, cuando las mujeres se acercaron para pedirle su carnet de identidad.

"Carnet de identidad por estar en un parque", se le oye decir a la periodista en la grabación.

La oficiales le pidieron su teléfono, a lo qu la periodista respondió: "No, yo no le voy a dar mi teléfono".

"Bueno, llama a la patrulla un momentico", dijo una de las oficiales.

Lo último que se le oye decir a Acosta es: "Bien, me están deteniendo ahora mismo las oficiales. No me quiten el teléfono".

Seguidamente la transmisión se ve interrumpida.

Desde el día de ayer, varios activistas, artistas y periodistas independientes están siendo acosados por las autoridades de la Isla.

Según el activista Oscar Casanella, también se encuentra detenida la reconocida artista cubana Tania Bruguera.

Al artista Luis Manuel Otero Alcántara lo retuvieron en su casa esta mañana y al activista Esteban Rodríguez también lo detuvieron este viernes.

En el día de ayer agentes de la Seguridad del Estado impidieron salir de sus casas sin motivo conocido, entre ellos la periodista de CiberCuba Iliana Hernández y Mónica Baró, de la revista El Estornudo.

Baró denunció luego de que le impidieran salir de su domicilio: "Les pregunté cómo era posible que yo no pudiera salir de mi casa a hacer compras cuando la calle estaba llena de gente, cuando el parque cercano estaba lleno de gente, y se limitaron a responder que yo no podía salir “por el aislamiento”. Les pedí que no subestimaran mi inteligencia, que estábamos viendo los tres la cantidad de personas que había en la calle, que era obvio que había otras razones para impedirme salir de mi casa, y que prefería que me dijeran que no podían darme esa información y nada más".

Por su parte, el rapero y activista Maykel Osorbo publicó un video en la red social donde se ven a dos policías custodiando su vivienda.

La activista Omara Ruiz Urquiola también denunció que desde ayer los agentes se encontraban interrogando a sus vecinos y que posiblemente no podría ir a un turno médico que tenía previsto.

La periodista Yoani Sánchez también denunció que el operativo que la Seguridad del Estado montó en los bajos de su edificio, así como la periodista del diario 14ymedio Luz Escobar.

Sobre estas acciones la cantante Haydée Milanés pidió al gobierno de Cuba que deje de acosar a los periodistas y artistas independientes de la isla: “¿Por qué no quieren escuchar a los jóvenes cubanos, por qué se empeñan en acallar sus voces? ¿Por qué nos ven como enemigos? ¿Por qué se muestran tan susceptibles a las críticas? ¿No sería interesante, inteligente abrirse un poco, y escuchar lo que piensan y sienten los jóvenes de Cuba, los profesionales que el propio país ha formado? Creo que se están perdiendo una gran oportunidad", dijo.