Vive en España y el MININT no la deja viajar a Cuba para cuidar de su madre enferma de cáncer

Nodian Campos es cubana, vive en Cataluña (España) y el 28 de julio de este 2020 pidió autorización a Cuba porque necesitaba viajar a la Isla con urgencia. Su madre, Hilda Díaz, que padece cáncer, estaba mal y el 5 de agosto la ingresaron en el Hospital Oncológico de La Habana, pero ella no pudo viajar a cuidarla. Desde entonces ha tocado muchas puertas y no ha conseguido que el Ministerio del Interior (MININT) la autorice a subir a un vuelo humanitario. Está desesperada.

CiberCuba advierte que esta noticia incluye fuertes imágenes del estado de salud de la madre de esta cubana en La Habana.

Hace una semana le contestaron por correo electrónico desde el Consulado de Barcelona que no puede viajar a Cuba hasta que se restablezcan las operaciones internaciones en los aeropuertos del país, suspendidas desde el 20 de marzo debido a la pandemia del coronavirus.

"Luego de enviar sus datos a la Dirección de Inmigración y Extranjería nos comunican que no están autorizados a regresar en estos momentos al territorio nacional. Deben esperar a la reapertura de nuestras fronteras", señala el correo recibido.

El Consulado cubano en Barcelona reseña que "atendiendo a la situación epidemiológica existente en Cuba sólo están regresando al país los cubanos y extranjeros residentes permanentes. En concreto son aquellas personas que residen más tiempo en Cuba, que en el exterior".

Asimismo le confirman que, de momento, no habrá más vuelos humanitarios. "Igualmente le informamos que se han suspendido hasta nuevo aviso los vuelos de repatriación para retornar al país dada la situación epidemiológica actual", en referencia al rebrote de coronavirus en la capital. A partir de septiembre se toman medidas restrictivas en La Habana como el toque de queda de 7 pm a 5 am.

Respuesta recibida de autoridades cubanas. Foto: CiberCuba

"Mi madre está sola en Cuba y no hay quien se quede con ella en estos momentos. Además del trombo que le detectaron el 10 de agosto en la pierna izquierda, arrastra problemas por el cáncer que padece y tiene hecha una colostomía reciente. Yo estuve cuando la operaron, pero desde hace dos meses presenta dolores en la pierna, del lado donde le hicieron la colostomía. No debe hacer esfuerzo físico. Le han dado de alta muy pronto del hospital y la han llevado a casa sintiéndose mal. No tiene ayuda de nadie", insiste Campos.

En su opinión, la situación de salud de su madre empeoró porque durante el confinamiento no pudo ir al hospital, en La Habana, ya que ella reside en el Mariel, Artemisa. "Ni pagando los 30 CUC que cuesta el carro desde la casa, es fácil conseguirlo. En la situación actual todo es más caro y se aprovechan hasta del más necesitado, pero igual agradezco que así de caro te presten el servicio", añade.

Hasta el hospital la llevó su tía, mayor que su madre y aquejada de una enfermedad respiratoria. Pero no se quedó. Tuvo que regresar en el mismo carro al Mariel y su madre se quedó ingresada, sola en La Habana, con un trombo en la pierna izquierda. La dejaron fuera de la sala porque no había cama para ella. No le encontraron sitio en una sala hasta pasados dos días y según el relato de su hija, estuvo un día sin comer porque la pantrista y la enfermera no le prestaban atención.

Con una colostomía reciente y un trombo en una pierna la enviaron a su casa. Foto: CiberCuba

"Desde ese entonces estoy pidiendo que se me conceda un permiso para ir y estar con ella, ahora que me necesita. Le han dado de alta a mi madre en unos ocho días después de un tratamiento y la mandaron a casa aún todavía sin recuperarse con el mismo dolor y con la pierna inflamada y hasta sin poder defecar. Al otro día, vomitó toda la noche y la tuvieron que llevar a un policlínico para que la valoraran. Le pusieron un suero para hidratarla y calmar los vómitos", comenta a CiberCuba.

"Pedí permiso para ir a Cuba y lo que me dicen es que debo de ser residente, que viva más en Cuba que en España. Que tampoco lo entiendo porque además tengo mi residencia cubana y cada dos años y hasta en menos tiempo estuve con mi madre ya que la intervinieron por un cáncer en enero de 2019 y quedó con colostomía hecha, muy débil porque además vive en un edificio, en un cuarto piso y no puede estar subiendo ni bajando escaleras", añade.

Esta cubana no sabe qué hacer ni adónde debe dirigirse para conseguir que Cruz Roja le ayude a viajar a Cuba. Volvió a intentarlo a través de las autoridades cubanas y además de reiterarle que estaban suspendidos los vuelos de repatriación le dieron algo de esperanza, pidiéndole un certificado médico actualizado de su madre.

Respuesta de autoridades cubanas. Foto: CiberCuba

Y así lo hizo. Les envió el certificado médico actualizado de su mamá pero no consiguió nada con ello.

Certificado médico. Foto CiberCuba

Mientras tanto, su madre se queja, sola y con dolores en su casa y ella no puede ir a cuidarla. "No vive en la esquina del hospital. Necesita que yo la cuide. No sabemos cómo ha evolucionado el trombo de su pierna izquierda", apunta.

Así tiene la pierna izquierda. Foto: CiberCuba

Pese a lo extrema de su situación, el suyo no es un caso aislado. Nodian no es la única hija que ha pedido a Cuba regresar por problemas familiares urgentes y no ha conseguido permiso para subir a un vuelo humanitario.

También son muchos otros los cubanos que han quedado varados dentro o fuera de Cuba y que necesitan regresar o salir del país, pero el MININT tiene paralizados los permisos de salida y entrada de la Isla.

Para sorpresa de todos, esta semana una funcionaria de Extranjería aseguró por teléfono a una cubana afectada por el cierre de las fronteras que para poder viajar al extranjero necesitan una nota verbal (comunicación diplomática) de las embajadas en Cuba, aparte de los visados en vigor.