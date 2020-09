Muere en Barcelona actor cubano de cine de adultos

La policía española ha investigado la muerte del actor de cine de adultos, modelo y fisiculturista cubano Dairo Jovelar Ruiz, de 33 años, encontrado sin vida el jueves 27 de agosto en Barcelona.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra (policía autonómica de Cataluña) aseguraron a CiberCuba que finalmente han descartado que se trate de una muerte violenta. "Ha sido una muerte biológica", apuntaron a este portal.

Por muerte biológica se entiende el fallecimiento por motivos de enfermedad. "Para que se entienda, muere cuando no toca". Por razones de protección de datos los Mossos no han querido revelar la causa del fallecimiento.

Dairo Jovelar Ruiz (La Habana, 1987-Barcelona, 2020) fue hallado muerto el jueves de la semana pasada, 27 de este agosto, en "un cuarto de la calle Villarroel" de Barcelona, según confirmó a CiberCuba un familiar de la víctima, que recibió en La Habana el aviso del fallecimiento el viernes 28 de agosto.

Un amigo del difunto, contrario a la publicación de esta noticia, aseguró a este portal que el caso está "sub júdice" (pendiente de decisión judicial) y que había "dos fallecidos".

Sin embargo, los Mossos d'Esquadra no tienen constancia de que ninguna de estas dos afirmaciones sean ciertas. "Si hubieran hallado a otra persona muerta, junto a él, lo sabríamos. Al ser una muerte biológica, no hay caso sub júdice", añadieron a CiberCuba.

Esta amistad del joven actor y modelo cubano fue quien avisó a la familia de Cuba del fallecimiento del actor y, además, afirmó a este diario que conocía a la otra supuesta víctima, de la que no hay constancia en el Gabinete de Comunicación de los Mossos.

Según la familia de Dairo Jovelar, que vive en San Miguel del Padrón (La Habana), el actor fue encontrado sin vida, acostado en una cama, pero supuestamente presentaba signos de golpes en la espalda. De ahí sus sospechas de que podría haber sido una presunta muerte violenta.

El fallecido llevaba al menos 10 años en España, calcula un pariente del modelo cubano, que no pudo precisar la fecha exacta de la llegada a Barcelona, donde el difunto residía.

En Cuba, Dairo Jovelar Ruiz fue maestro y quienes le conocieron destacan de él que hablaba varios idiomas y que se ocupaba mucho de su familia, especialmente de su madre, que con él, pierde a su segundo hijo (de cuatro) ya que hace unos años falleció una hija.

"Le encantaba bailar y le gustaban Alejandro Sanz y Alexandre Pires. Era un buen amigo, hermano y compañero. No tenía nada de él", añade una persona que prefiere no identificarse.

Dairo Jovelar Ruiz cuidaba su cuerpo con esmero y le gustaba mostrar a sus seguidores en Facebook sus rutinas de entrenamientos. Como actor grabó varias películas en el mundo del cine de adultos gay, con el nombre artístico de Ridder Rivera.

Una persona que se hace llamar Tasse Carlos, conocedora de su trayectoria, lamentó en las redes sociales que ninguna página recoja la muerte de actores cubanos de cine de adultos.

Dedicatoria al fallecimiento del actor cubano de cine de adultos. Foto: CiberCuba

"Acá en Cuba no podemos más. Estamos desesperados por saber qué ha pasado con él. Era un joven bien sencillo que se dedicaba mucho a él. Sus padres están destruidos", comentó una allegada de la víctima.