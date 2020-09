Boxeador cubano en EE.UU. denuncia la falta de atención a su abuelo en un hospital de la Isla

El boxeador cubano Gustavo "The Cuban Assassin" Trujillo denunció la falta de atención a su abuelo, quien se encuentra ingresado en un hospital de la Isla.

"Mi abuelo lleva tres días en Cuba en un hospital ingresado y todavía no le han hecho ni los exámenes de sangre ni rayos-x y no le han dado ningún tipo de medicamento para el dolor", denunció el deportista en la red social Facebook.

Indignado ante la situación, Trujillo escribió: "Me cago en la mad... de todos los comunistas y de todas las clarias que los defienden".

El boxeador indicó que él no culpa a los médicos sino al gobierno, "que no le da los recursos necesarios para hacer un trabajo decente y responsable. Cuando las cosas suceden entonces culpan a los médicos y no a los descarados del gobierno".

Trujillo en más de una ocasión se ha pronunciado en contra del gobierno de la Isla. En una ocasión responsabilizó a Miguel Díaz-Canel y su camarilla de lo que le pasara a su familia en la Isla, tras recibir amenazas por sus declaraciones en el programa Hola Ota-Ola!, que dirige el polémico presentador Alexander Otaola.

También se pronunció por la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández Galiano, quien falleció a causa de un disparo de la policía cubana.

"Otro joven que le quitaron su vida y su sueños los policías de la dictadura de los Castros", dijo.