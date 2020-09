Luis Silva critica que pasaran el horario de Vivir del Cuento para después de la novela cubana

El humorista cubano Luis Silva, quien interpreta el personaje de Pánfilo en el popular programa televisivo Vivir del Cuento, criticó que el espacio, de gran popularidad en el país, fuera desplazado en el horario nocturno para después de la telenovela.

Los señalamientos de Silva se produjeron luego de que el humorista recibiera un comentario de un usuario lamentando haberse perdido el episodio del lunes por el cambio en el horario.

“Por qué razón una cosa que hace reír a todo el mundo en Cuba lo están poniendo tan tarde. No tengo idea de quién fue el que programó esa hora. Tu programa le gusta a todo el mundo incluidos los niños. A esa hora, la mayoría de los niños tienen que estar dormidos para levantarse bien temprano para la escuela al otro día”, expuso el usuario.

“Tu programa es lo único que tenemos todos los cubanos para alegrar nuestros corazones”, agregó.

“No tengo respuesta para esto. Decisiones de la Televisión Cubana. Vivir del cuento es el programa que logra sentar, frente al TV, al niño, al adolescente, a mamá, a papá, a los abuelos. Pero alguien decidió que primero debía venir la telenovela (que gran éxito ha tenido, no se puede negar), la cual toca temas que no son para niños. Decenas de personas me preguntan por la calle sobre por qué ese horario. AMIGOS, NO TENGO RESPUESTAS”, contestó Luis Silva en redes sociales.

Vivir del Cuento fue pasado para después de la telenovela cubana El rostro de los días, que ha generado un gran revuelo entre los televidentes por los temas polémicos que trata, como el abuso sexual a menores de edad.

La novela ha llamado la atención en especial por el lascivo personaje que responde al apodo de “Machi” y su historia con una adolescente. Otra condición que ha jugado a su favor es que por estas fechas muchos cubanos, especialmente en La Habana, viven el confinamiento en los hogares para intentar contener la propagación del nuevo coronavirus.

En la trama, la víctima de abuso sexual se llama Lía y es interpretada por la joven actriz Liliana Sosa.

“Todos estamos dando un mensaje bien claro, un llamado de alerta (…) tristemente, pasa. Yo creo que la historia de Lía muestra la importancia de un hogar seguro; denuncia la venda que muchas madres se ponen a veces en los ojos; realza la importancia de la amistad, pero también la importancia de la confianza, de la comunicación con la familia”, comentó la joven intérprete en una entrevista sobre su papel.

La dramatización ha tenido un impacto tal que el actor Roberto Espinosa, quien interpreta al padrastro René “Machi”, ha tenido que enfrentar un fuerte repudio de las personas que parecen no distinguir la diferencia entre el personaje ficticio y el intérprete.

“Roberto Espinosa es un joven actor. ACTOR. ¿Pueden leerlo y entenderlo? Estudió Actuación y se dedica a actuar”, escribió el actor cubano Luis Alberto García en defensa del joven.

“Que le digan lo mala persona que es el personaje que interpreta, es un gran elogio a su trabajo, pero cuando le lanzan improperios a él (a Roberto), sin distinguir la línea que separa al ser humano real del personaje, cuando le escriben mensajes ofensivos o se hacen memes de pésimo gusto utilizando su rostro, se está cometiendo una felonía y una bajeza”, agregó.