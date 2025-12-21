La reacción de Chequera al encontrarse un juego de muebles en una calle de EE.UU.

El humorista cubano Mario Sardiñas, conocido por su popular personaje de Chequera en el programa "Vivir del Cuento", volvió a generar risas y reacciones en redes sociales tras publicar un video en Instagram en el que se muestra completamente asombrado al encontrarse un juego de muebles abandonado en una calle de Estados Unidos.

"¡El Cheque se encuentra un juego de muebles botado en la yumaaaaa….!", escribió Sardiñas en la publicación que acompaña el video, donde se ve su reacción al ver un sofá y un butacón, ambos en aparente buen estado, colocados en la vía pública.

La escena, que para muchos residentes en Estos Unidos puede resultar cotidiana, se convierte en un momento de fascinación absoluta cuando pasa por el filtro del humor cubano de Chequera.

En el video, el personaje no oculta su incredulidad y exclama repetidamente: "No puedo creerlo, no puedo creerlo. Farándula, mira lo que hay botado aquí. Oye, tremendo juego de muebles".

Entre risas, se acuesta incluso en el sofá y bromea con la idea de llevárselo a su "cuartico", y asegura que si no le cabe, está dispuesto a vender el cuarto.

"Duermo en la calle con el mueble, así no tengo miedo con los derrumbes", expresó, en alusión a una de las preocupaciones más recurrentes de la vida en La Habana, donde los colapsos de edificios son parte del día a día.

Fiel a su estilo desenfadado, el personaje sigue encadenando bromas mientras observa el mobiliario. "Olvídense de la chincha. Yo llevo una pila de años conviviendo con la santanilla, farándula, qué daño me va a hacer", dice, relativizando cualquier posible riesgo sanitario.

Luego remata con otra frases improvisada: "Me gusta la gente que tenga detalles, pero más me gustan los muebles en la calle. Ahí na' más".

Este momento se suma a una serie de apariciones recientes de Mario Sardiñas en redes sociales desde Dallas, Texas.

Aunque el actor no ha confirmado oficialmente su llegada a Estados Unidos, su actividad en Instagram muestra que se encuentra participando en promociones y colaboraciones con negocios locales, lo que ha despertado numerosos mensajes de bienvenida por parte de sus seguidores.

La presencia del actor en Estados Unidos también ha despertado nostalgia entre los fans de "Vivir del Cuento", quienes sueñan con un posible reencuentro con el resto del elenco que hoy reside fuera de Cuba, como Luis Silva (Pánfilo), Andy Vázquez (Facundo), Omar Franco (Ruperto), Irela Bravo (Cachita) y otros.

Por ahora, Chequera parece disfrutar esta nueva etapa en el "yuma", observando con asombro lo cotidiano, adaptándose al ritmo de la vida estadounidense y, sobre todo, manteniendo intacto su humor criollo, ese que convierte un simple sofá abandonado en toda una escena memorable.