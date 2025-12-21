La reacción de Chequera al encontrarse un juego de muebles en una calle de EE.UU.

El humorista cubano Mario Sardiñas, conocido por su popular personaje de Chequera en el programa "Vivir del Cuento", volvió a generar risas y reacciones en redes sociales tras publicar un video en Instagram en el que se muestra completamente asombrado al encontrarse un juego de muebles abandonado en una calle de Estados Unidos.
"¡El Cheque se encuentra un juego de muebles botado en la yumaaaaa….!", escribió Sardiñas en la publicación que acompaña el video, donde se ve su reacción al ver un sofá y un butacón, ambos en aparente buen estado, colocados en la vía pública.
La escena, que para muchos residentes en Estos Unidos puede resultar cotidiana, se convierte en un momento de fascinación absoluta cuando pasa por el filtro del humor cubano de Chequera.
En el video, el personaje no oculta su incredulidad y exclama repetidamente: "No puedo creerlo, no puedo creerlo. Farándula, mira lo que hay botado aquí. Oye, tremendo juego de muebles".
Entre risas, se acuesta incluso en el sofá y bromea con la idea de llevárselo a su "cuartico", y asegura que si no le cabe, está dispuesto a vender el cuarto.
"Duermo en la calle con el mueble, así no tengo miedo con los derrumbes", expresó, en alusión a una de las preocupaciones más recurrentes de la vida en La Habana, donde los colapsos de edificios son parte del día a día.
Lo más leído hoy:
Fiel a su estilo desenfadado, el personaje sigue encadenando bromas mientras observa el mobiliario. "Olvídense de la chincha. Yo llevo una pila de años conviviendo con la santanilla, farándula, qué daño me va a hacer", dice, relativizando cualquier posible riesgo sanitario.
Luego remata con otra frases improvisada: "Me gusta la gente que tenga detalles, pero más me gustan los muebles en la calle. Ahí na' más".
Este momento se suma a una serie de apariciones recientes de Mario Sardiñas en redes sociales desde Dallas, Texas.
Aunque el actor no ha confirmado oficialmente su llegada a Estados Unidos, su actividad en Instagram muestra que se encuentra participando en promociones y colaboraciones con negocios locales, lo que ha despertado numerosos mensajes de bienvenida por parte de sus seguidores.
La presencia del actor en Estados Unidos también ha despertado nostalgia entre los fans de "Vivir del Cuento", quienes sueñan con un posible reencuentro con el resto del elenco que hoy reside fuera de Cuba, como Luis Silva (Pánfilo), Andy Vázquez (Facundo), Omar Franco (Ruperto), Irela Bravo (Cachita) y otros.
Por ahora, Chequera parece disfrutar esta nueva etapa en el "yuma", observando con asombro lo cotidiano, adaptándose al ritmo de la vida estadounidense y, sobre todo, manteniendo intacto su humor criollo, ese que convierte un simple sofá abandonado en toda una escena memorable.
Preguntas frecuentes sobre la llegada de Chequera a Estados Unidos y su impacto
¿Qué provocó la reacción de Chequera al encontrar muebles en la calle en Estados Unidos?
Chequera reaccionó con asombro y humor al encontrar un juego de muebles en buen estado abandonado en una calle de Estados Unidos, generando risas entre sus seguidores en redes sociales. Esta escena común en EE.UU. fue vista con fascinación desde su perspectiva cubana, acostumbrada a la escasez en la isla.
¿El personaje de Chequera está viviendo en Estados Unidos?
Aunque Mario Sardiñas no ha confirmado oficialmente su residencia, su actividad en redes sociales sugiere que está en Estados Unidos, participando en promociones y colaboraciones en Texas, lo que ha despertado la nostalgia entre los seguidores de "Vivir del Cuento".
¿Es posible un reencuentro del elenco de "Vivir del Cuento" en Estados Unidos?
Existe la posibilidad de un reencuentro, ya que varios miembros del elenco, como Luis Silva y Andy Vázquez, también están en Estados Unidos. Los fanáticos esperan que se concrete un nuevo proyecto que reúna a los comediantes en Miami.
¿Cómo ha sido la adaptación de Chequera a la vida en Estados Unidos?
Chequera parece estar disfrutando de su nueva etapa en Estados Unidos, adaptándose al ritmo de vida americano mientras mantiene su humor criollo. Sus videos muestran su asombro por lo cotidiano en EE.UU. y su adaptación a nuevas experiencias.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.