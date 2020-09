Cola.cu, la nueva app del Gobierno en La Habana para controlar las ventas

El Gobierno cubano creó una nueva aplicación móvil, Cola.cu, con la que pretende garantizar la disciplina en el acceso a los alimentos y asegura que servirá para informar sobre el uso de "perfiles falsos en las redes sociales atribuidos a personalidades para generar malestar en la población".

Esta app comenzó a utilizarse el 1 de septiembre en 186 tiendas de La Habana que se distribuyen por todos los municipios capitalinos.

Cola.cu es una app creada por la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE). Su función es registrar el carné de identidad del cliente que realiza una compra para conformar una base de datos. La aplicación registra la fecha, el lugar y los productos que compró.

Al terminar cada jornada la información se unifica provincialmente y cuando vuelven a abrir las tiendas está actualizado el registro de compras, lo que permite identificar a los compradores reincidentes.

Granma asegura que esta app permite a la población un mayor acceso a los alimentos o artículos de aseo y evita el acaparamiento de productos de primera necesidad. Además, destaca que favorece al Estado corroborar el cumplimiento de la prohibición de compra fuera del municipio de residencia.

Según indica el diario oficial del PCC hay más de 3 600 residentes de la capital que ya están en la base de datos de Cola.cu.

El Consejo de Defensa Provincial (CDP) cree que la app les permitirá adoptar medidas acordes a cada localidad, entre las cuales destacan reducir aglomeraciones en las tiendas y bancos, controlar la repetición de usuarios en las colas en tiendas, así como restringir el tránsito intermunicipal.

Ya en toda Cuba se estaba utilizando otra aplicación para el control de datos de la ciudadanía llamada Porter@ que tenía la misma función. Esta app para teléfonos móviles la tenía que instalar el organizador de la cola y cada persona presentaba el carnet de identidad antes de acceder al lugar.

Porter@ fue desarrollada por la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) y la concibieron para que la utilizaran los porteros de los establecimientos y los oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria para garantizar el orden y que cada persona pasara a comprar una sola vez.

La Isla vive una dura crisis económica similar al Período Especial. En medio de la escasez de productos de primera necesidad que atraviesa el país, las nuevas tecnologías están siendo empleadas para controlar el acceso de la ciudadanía a los productos.

Se hacen colas por doquier para adquirir cualquier tipo de producto alimenticio o artículos de higiene. En estas colas la situación puede llegar a ser muy estresante porque no solo se trata de las largas horas bajo el sol, sentirse expuesto a contagiarse con el coronavirus y vivir la incertidumbre de si alcanzará o no el producto, a todo eso se suma la presión de los coleros y de los grupos anticoleros creados por el Estado.

En el primer mes de actuación de estos grupos anticoleron han sido multadas por la policía 2.334 personas y otras 2.604 han recibido cartas de advertencia. Las sanciones por multa rondan entre los 200 y 3 mil pesos cubanos.

Estos grupos también han contribuido a abrir procesos judiciales a 4.748 personas en La Habana. Hay 372 ciudadanos acusados de actividad económica ilícita; 92 por acaparamiento; 12 por especulación; 9 por tráfico de moneda; 248 por receptación, 59 por atentado y 762 por desobediencia.

Las tiendas en MLC no tienen estos sistemas de control, en ellas "no importa de donde vengas", cualquiera pude comprar. Desde estos establecimientos no han llegado noticia de las brigadas anticoleros y por el momento no parece ser necesaria allí la app cola.cu.