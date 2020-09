Se retira el cubanoamericano Jorge Colina, jefe de la Policía de Miami

El jefe de la Policía de Miami, Jorge Colina, anunció su retiro a principios de 2021, luego de casi tres años al frente del Departamento.

A sus 53 años Colina, de origen cubano, expresó en conferencia de prensa que se sentía satisfecho por los resultados de su trabajo, con el cual ha logrado llevar los índices de criminalidad a sus niveles más bajos en los últimos 50 años.

“Llegamos a un punto donde yo me siento bien tranquilo en mi decisión para retirarme. Voy a estar aquí hasta el día 31 de enero, no es que me vaya mañana, voy a seguir haciendo mi trabajo”, afirmó.

“Me gustaría darle las gracias al público y a todos los que me han ayudado, porque esto era un sueño mío, poder llegar a esta posición, siento que los oficiales han hecho un tremendo trabajo”, recalcó.

“Le quise dar a la ciudad suficiente tiempo para buscar el próximo jefe, para mí, que sea una de las personas que están paradas acá afuera, que sea el próximo jefe de la Policía, porque sin este equipo aquí no es posible hacer el trabajo que se ha hecho en los últimos tres años”, subrayó.

Acompañaron a Colina en su anuncio compañeros del cuerpo policial, miembros de la Comisión y el alcalde de Miami, Francis Suárez.

“Para mí es un momento triste, porque yo he podido compartir mis tres años de trabajo como alcalde con una persona trabajadora, ética, que ha representado a la ciudad de Miami con dignidad y profesionalismo, y va a ser difícil encontrar a alguien que pueda reemplazar todas esas calidades”, advirtió Suárez.

Por su parte, Colina declaró que se retiraba solo por una decisión personal pero que está abierto a otras oportunidades de trabajo.

El oficial fue una de las voces que se alzaron contra el procedimiento de arresto empleado en mayo pasado al afroamericano George Floyd en Minneapolis, Minnesota, que provocó su muerte.

En aquel entonces afirmó que ningún entrenamiento policial muestra una acción tan “profundamente perturbadora”.

“Es muy evidente que lo que ocurrió allí estuvo mal. No hay capacitación en ningún lugar de este país, especialmente aquí en la ciudad de Miami, que le enseñe a alguien a tomar ese tipo de acción. Hay una falta de humanidad que se muestra allí (...). Alguien en ese lugar debería haberse acercado a esos oficiales y haber detenido esa acción, y tener el coraje de hacer lo correcto”, dijo en un mensaje publicado en Twitter.

Colina asumió su cargo en enero de 2018, luego de que el administrador municipal, Emilio González, decidiera promocionarlo. Con anterioridad había sido jefe de la Policía Auxiliar en todas las divisiones: asuntos internos, operaciones de campo, administración e investigaciones criminales. Comenzó su carrera en 1990 y al momento de ser ascendido se desempeñaba como asistente del anterior jefe de Policía desde 2015.

Al tomar posesión de su puesto aseguró que su máxima prioridad sería luchar contra la violencia armada. “Cuando usted vive en un lugar tan hermoso como Miami no debería tener miedo de salir y quiero ayudar a cambiar eso”, afirmó.