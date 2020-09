Ganadores de Lotería de Visas 2020 piden a Marco Rubio que apoye extensión de visados

A una semana de que acabe el plazo oficial para realizar los trámites migratorios del Sorteo de la Lotería de Visas 2020, una iniciativa en change.org pide al senador republicano Marco Rubio que apoye la extensión de visados para los cubanos que no han podido salir de su país y llegar a EE.UU.

"El sueño de venir a Estados Unidos de miles de familias está a punto de ser destruido", señala la solicitud de recogida de firmas que a día de hoy ha conseguido 1 528 apoyos y aspira a llegar a 2 500.

Según explica Leonardo Rifa en la petición hecha al senador Marco Rubio, la Proclamación Presidencial 10014 retrasó el proceso de visas durante cinco meses. De ahí que soliciten que se amplíe un año fiscal para la tramitación de las visas de Diversidad 2020.

"Sin esta extensión, decenas de familias verían sus sueños destruidos. Ahora pedimos al senador Marco Rubio que apoye una prórroga para estas familias", señala el texto que acompaña en inglés y español la propuesta de recogida de firmas.

La Proclamación Presidencial 10014

La Proclamación Presidencial firmada por Donald Trump el 22 de abril de 2020 y extendida a la Proclamación Presidencial 10052 del 22 de junio establece que el Departamento de Estado no emitirá visados de inmigrante a quienes constituyan un riesgo para el mercado de trabajo de Estados Unidos durante el periodo de recuperación de la crisis de la COVID-19. Estará vigente hasta el 31 de diciembre (incluido), pero podría ampliarse.

No obstante, las personas cuyos visados de inmigrante han sido emitidos con anterioridad a las 23:59 horas del 23 de abril de 2020 no están afectados por la Proclamación Presidencial.

Quedan al margen, además, los profesionales sanitarios, los cónyuges, hijos y futuros hijos adoptivos de ciudadanos estadounidenses y algunos solicitantes de visado de inmigrante especial, aclaran desde sede consular.

La decisión judicial

Un tribunal federal ha favorecido que 1 350 cubanos (de 2 703 ganadores de la Lotería de Visas 2020) no se vean afectados por la Proclamación Presidencial de Donald Trump que impide a los extranjeros procesar su residencia en el país hasta el 31 de diciembre de este año.

Un fallo del tribunal del Distrito de Columbia, hecho público el día 4 de este mes, dictaminó que los beneficiados con la Lotería de Visas 2020 pueden reclamar su visado de inmigrante antes del 30 de septiembre, lo que favorece a quienes tenían sus solicitudes congeladas por la proclamación presidencial.

A raíz de esa orden judicial, el Gobierno de Estados Unidos ordenó a sus embajadas y consulados priorizar las solicitudes de visado de los ganadores de la Lotería de Visas 2020 y recomendó a los cubanos con visas de inmigrante vencidas ponerse en contacto con las sedes diplomáticas donde les dieron el visado.

Decenas de ganadores atrapados en Cuba

Son muchos los cubanos ganadores de la Lotería de Visas 2020 que han quedado varados en Cuba con visados emitidos en marzo pasado en Guyana y vencidos en agosto y septiembre en la Isla.

Pese a que a ellos no les afecta la Proclamación 10014, no han podido salir de la Isla porque el Ministerio del Interior (MININT) no les da el permiso coyuntural que estableció en tiempos de pandemia y que sólo están recibiendo los extranjeros y los cubanos con doble ciudadanía.

Pero también los hay que aún no han podido pasar la entrevista en Guyana porque les exigen un billete de avión con un vuelo confirmado y Cuba mantiene las fronteras de la Isla cerradas desde el 24 de marzo, pese a que el MININT ha matizado que sólo están "reguladas", utilizando de esta forma el término que usa para impedir la salida del país de activistas y opositores.

Entre los varados en la Isla está el cubano Deivi Alexei Zayas Domínguez. Él ganó la Lotería de Visas 2020 que le da la posibilidad de emigrar legalmente a los Estados Unidos. A una semana de que venza el plazo legal de este proceso migratorio, aún no ha podido pasar la entrevista del visado en la embajada norteamericana en Guyana.

Deivi debería volar a Georgetown para hacer esa entrevista antes del 30 de este mes de septiembre. "Lo único que necesitamos es una extensión de la fecha para poder viajar a la entrevista en cuanto abran las fronteras de Cuba y Guyana", dijo en declaraciones a CiberCuba.

El cierre de fronteras también ha afectado a la familia de la habanera Daily Rosa Ramírez Cordovés. El año pasado su marido ganó la Lotería de Visas de Estados Unidos 2020 y con ese golpe de suerte tenían la oportunidad de salir legalmente de Cuba.

Sin embargo, este 4 de septiembre de 2020, a Daily y a sus hijos de 1 y 11 años les venció el visado, que difícilmente pueda ser renovado. El de su marido estuvo vigente hasta el 15 de este mes, pero ningún miembro de la familia consiguió el permiso del Ministerio del Interior (MININT) para salir de la Isla en un vuelo humanitario. No han podido llegar a la Florida y regularizar su estatus migratorio.

En esa misma situación está Solamch Sáez Amores. Ella ganó la Lotería de Visas y tenía pasaje para salir de Cuba este 24 de marzo a las 5:10 p.m. Ese día las autoridades de la Isla cerraron sus fronteras por coronavirus y en el aeropuerto José Martí los echaron para atrás. El visado se le venció a ella el 10 de agosto y la familia tiene hasta este 30 de septiembre para renovarlo. Por eso pide a la Embajada de EE.UU. en La Habana que haga una excepción y les vuelva a conceder la visa en la Isla.

Lo suyo ha sido una carrera de obstáculos. Por incomprensible que parezca, el Ministerio del Interior (MININT) autorizó al esposo y a los dos hijos de Solamch, de uno y dos años, a subir a un vuelo humanitario para llegar a Estados Unidos, pero la rechazaron a ella.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba redujo su personal al 60% en septiembre de 2017 a raíz de los ataques acústicos sufridos por al menos 21 diplomáticos norteamericanos en la Isla. Por eso desde marzo de 2018 las visas de cubanos se tramitan en Guyana y Bogotá, principalmente.