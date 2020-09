Cubano multado con 2.000 pesos por vender 10 libras de carne de un cerdo criado por él mismo

Un cubano fue multado por la policía con 2.000 pesos por vender 10 libras de carne de un cerdo criado por él mismo.

"Miren esto 2000 pesos de multa por vender 10 libras de carne de puerco de un cochino mío", denunció Anibaldo Sánchez Guerra en la red social Facebook.

Este suceso ha creado bastante indignación en las redes sociales y ha atraído más de una crítica al gobierno de la Isla.

Incluso algunos han recomendado a Anibaldo que no pague la multa. No obstante, el cubano sabe que de no pagarla, podría ir preso.

"Amigo qué lástima, en Cuba nadie es dueño de nada y sin contar los perros chivatos que ni crían un animal, ni siembran una vianda y muchos no producen nada solo dar la lengua", le dijo un conocido.

"Lo siento mucho, tú eres muy trabajador, no estoy de acuerdo con esa multa", comentó otro.

"Es el abuso mas grande que tienen con el pueblo de Cuba, en Cuba se están muriendo de hambre, la crisis humanitaria que sufre la isla es sabido en todo el mundo, pero lo peor es que su propio gobierno es el culpable", aseguró otro usuario de Facebook.

"Un gobierno que pone tiendas en dólares americanos, por cierto, la moneda del enemigo, según ellos, no tiene moral para poner multas impagables a personas que no son más que emprendedoras, si liberaran las fuerzas de producción no tendríamos la crisis que tenemos, pero no, ellos quieren ser los dueños de todos y a la vez los dueños de nada porque ellos no garantizan nada, necesitan tener control sobre el hambre y para tener al pueblo sumiso a ellos. ¿Dónde se ha visto que tener un negocio es enriquecimiento ilícito? Esto solo pasa en los gobiernos totalitarios, lo que me sorprende es ver que con tanta gente que hay en nuestro pueblo que saben bien lo que se pasa en este fin del mundo, no veo comentarios ni apoyos por ningún lado, ahí se refleja lo carneros que somos, hay que apoyar a nuestros semejantes, no podemos seguir callados mientras nuestro pueblo sufre", indicó otro cubano.

En los últimos tiempos muchas están siendo las multas por valores altos que el gobierno de la Isla está imponiendo a sus ciudadanos.

Recientemente una madre cubana fue multada con 2 000 pesos en moneda nacional tras salir a buscar medicamentos y comida para su hija enferma.

Otro señor también fue multado con 2000 pesos en moneda nacional por salir de su casa en La Habana a tomar café en medio de la pandemia de coronavirus.

A una madre cubana y su hijo que podían haber ido a la cárcel por no tener dinero para pagar una multa de 4000 pesos, un amigo los ayudó monetariamente para saldar esta deuda con las autoridades de la Isla.