Los apagones programados continúan en La Habana en octubre

Continúan los apagones programados en La Habana. Una publicación de la Empresa Eléctrica de la capital anuncia que para este jueves, 1 de octubre, habrá nuevas interrupciones por mantenimientos programados en el servicio eléctrico.

La entidad comunica a los vecinos y entidades administrativas de Playa, Plaza, Habana del Este, Arroyo Naranjo y Centro Habana que habrá apagones en algunas zonas de esos municipios en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, es decir, ocho horas.

La nota de la Empresa Eléctrica se suma a otras que a lo largo del mes de septiembre han ido anunciando apagones, dos de los más recientes el 28 de septiembre, y otro programado para este mismo miércoles 30.

De este modo, octubre entra con mal pie en lo que apagones se refiere en la capital, y aventura que el mes podría venir acompañado de nuevas “acciones de mantenimiento”, que generen apagones de ocho horas en algunos municipios.

El Consejo Energético Nacional, celebrado a mediados de septiembre, instó a disminuir el gasto de electricidad en Cuba, tras precisar que durante agosto se consumieron 10 gigawatts más de lo planificado.

En la reunión se indicó que hasta ese momento “en el sector estatal” solo seis provincias y la Isla de la Juventud cumplían con el gasto de energía planificado en septiembre, mientras que La Habana y las restantes provincias estaban incumpliendo lo planificado en lo relativo al gasto de energía.

Hasta mediados de septiembre, el total de energía consumida en el país sobrepasaba lo previsto en unos 2488 megawatt hora, y aunque ese sobregiro era inferior en un 7 % en relación con el mismo periodo del 2019, continúa siendo alto según opina el Ministerio de Energía y Minas.

El elevado consumo hace peligrar que se mantengan las actuales entregas de energía en el país, precisaron las autoridades presentes en la reunión. Ese anuncio, y la frecuencia de apagones por "acciones de mantenimiento" en distintas zonas de la capital, no trae buenos recuerdos a los residentes en La Habana.

Tatiana Amarán Bogachova, viceministra de Energía y Minas, dijo en días atrás que lo más importante es “planificar adecuadamente”, y buscar las “potencialidades de ahorro para no afectar la economía y los servicios”; y subrayó que la tarea de ese ministerio "no puede ser ‘apagar’, ya sea afectar el servicio eléctrico de la economía o en el peor de los casos el de la población”.

La viceministra pidió, para "no apagar", que se garantice el cumplimiento disciplinado de las normas. Dijo también que, de no revertirse las deficiencias de meses anteriores, los actuales niveles de entrega de energía no podrían ser sostenidos.

El Gobierno cubano, acosado por la creciente crisis económica -agravada en el actual contexto del coronavirus- viene clamando por un mayor ahorro y eficiencia en el uso de la energía desde que, hace un año, mucho antes de la pandemia, Miguel Díaz-Canel calificara de “coyuntural” la delicada situación económica de la Isla.