Habaneros hacen larga cola para comprar café en el Hotel Cohíba

Decenas de habaneros montaron este jueves una cola monumental frente a la tienda Caracol del Hotel Cohíba de La Habana con la esperanza de poder comprar café "puro" a 1.15 CUC el paquete.

Testigos aseguran que la fila era "kilométrica" y que mucha gente pasó la madrugada en vela, pese a que era la última noche de toque de queda en la capital cubana y estaba prohibido salir a la calle entre las 7:00 pm y las 5:00 am.

No obstante, allí estaba la muchedumbre, a la espera de que abriera la tienda del Cohíba para poder comprar paquetes de 125 gramos de café El Arriero, de producción nacional, cultivado en las montañas del Oriente cubano que, por motivos que las autoridades de la Isla no han explicado, está desaparecido de las tiendas.

Colas para comprar paquetes de 125 gramos de café El Arriero, hecho en Cuba. Foto: CiberCuba

Un ciudadano que quiso hacer fotos de la cola que había montada frente al hotel cinco estrellas de Paseo, entre 1ra y 3ra, del Vedado, asegura que, en cuanto hizo amago, un policía se lo prohibió.

Su pesar, compartido en el grupo de Facebook El Vedado de siempre, levantó comentarios en contra del veto policial porque lo que debería dar vergüenza a las autoridades cubanas no es que se publiquen las fotos de las colas, sino que en pleno siglo XXI tengamos colas como ésta en Cuba, defendió un internauta.

En la cola del Cohíba no faltaron, además, efectivos de las fuerzas de élite de las FAR, entre ellos, los boinas rojas, que no tuvieron que intervenir para controlar la aglomeración de personas pese a que había coleros y los responsables de organizar la fila no aparecieron por ninguna parte.

Militares de las FAR controlan la cola de la tienda Caracol del hotel Cohíba. Foto: CiberCuba

Tan perdido está el café en La Habana en estos momentos que los memes sobre el tema se comparten de celular en celular.

Meme compartido por amas de casa en Cuba. Foto: CiberCuba

Aunque la prensa oficialista no recoge imágenes de las colas que se ven por todo el país, éstas forman parte del día a día de los cubanos que se saben entre la espada y la pared o lo que es lo mismo: entre el coronavirus y la escasez.

Pese a las largas filas diarias para comprar perritos o detergente la curva de contagios de coronavirus en Cuba está bajo control en forma de meseta, lo que ha llevado a las autoridades de la Isla a levantar las medidas restrictivas como la prohibición de comprar en un municipio distinto del de residencia.

No obstante, se mantienen las multas de 2 000 y 3 000 pesos que mantienen en vilo a los habaneros, amenazados, incluso, con sanciones por no respetar la distancia de seguridad en las colas.

El café no es lo único que está perdido

El desabastecimiento que sufre todo el país afecta a otros productos de producción nacional además del café. Una lectora de CiberCuba se quejó a través de WhatsApp de la escasez, por ejemplo, de puré de tomate.

Según explica, ha visto en la televisión una información sobre la producción de puré de tomate en cajas, latas y en un nuevo tipo de envase por lo que ella se pregunta por qué este producto ha desaparecido de las tiendas.

"No hay con qué cocinar. También se ha perdido la cebolla. ¿Dónde están? ¿Se exportan? ¿Con qué cocina el pueblo?", recalca esta ama de casa.

Ella no entiende cómo es posible que digan en el noticiero que la cosecha de tomates fue grande este año y que no haya puré tomate en toda La Habana.