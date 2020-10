El cineasta Michael Moore duda del diagnóstico de coronavirus de Trump: "No le importa usar esto como arma"

El cineasta Michael Moore sugirió que el diagnóstico de coronavirus del presidente Donald Trump pudiera ser falso. En una larga publicación difundida en sus redes sociales, Moore argumentó que Trump pudiera estar usando “el virus como arma" para aumentar sus posibilidades en las elecciones generales de noviembre.

"Hay una verdad absoluta sobre Trump: es un mentiroso constante, absoluto, implacable, intrépido y profesional. Un mentiroso en serie. Un mentiroso comprobado por los hechos. ¿Cuántas mentiras ha probado el Washington Post en estos cuatro años? ¿25.000? ¿Miente al menos dos veces durante cada hora? Piense en todas las personas malas que ha conocido en su vida. Incluso las peores de las que no podría decir eso", escribió el director de

"Entonces, ¿por qué diablos le creeríamos hoy? ¿Se ha ganado su confianza ahora?", justificó su escepticismo sobre el diagnóstico del presidente norteamericano a partir de otras afirmaciones del presidente en el pasa y se pregunta por qué “de repente empezaría a decir la verdad".

"... Trump tiene un historial de mentiras sobre su salud. Su médico de toda la vida en Nueva York, el Dr. Bornstein, admitió hace unos años que Trump dictó su perfecta 'carta del médico' durante la campaña de 2016. Luego estaba el médico de la Casa Blanca que dijo que Trump podría vivir "¡200 años!" ¿Qué hay de su mentira sobre ese viaje de emergencia a Walter Reed "para completar su examen físico"?

Moore cree que el presidente está respondiendo a los datos de las encuestas que sugieren que se está quedando atrás de su rival de campaña en las elecciones estadounidenses de 2020, el demócrata Joe Biden. Según la teoría de Moore, Trump espera cambiar la narrativa de los medios y generar simpatía entre el público fingiendo tener el virus.

"Los demócratas, los liberales, los medios de comunicación y otros siempre se han equivocado al tratarlo simplemente como un bufón, un tonto y un idiota. Sí, es todas esas cosas. Pero también es astuto. Es inteligente. Superó a Comey. Superó a Mueller. Superó a 20 republicanos en las primarias republicanas y luego hizo lo mismo con los demócratas, ganando la Casa Blanca a pesar de recibir menos votos que su oponente", escribió Moore.

"Es un genio malvado y planteo la posibilidad de que mienta acerca de tener COVID-19 para prepararnos y contrarrestar su juego. Él sabe que estar enfermo tiende a ganar una simpatía. No está por encima de convertir esto en un arma".

Luego continuó afirmando que Trump puede usar su diagnóstico potencialmente falso para intentar retrasar o posponer las elecciones.

El cineasta recuerda que la Constitución de los Estados Unidos no le otorga al presidente el poder de mover las elecciones, pero dice que Trump y su administración simplemente lo ignorarán. "Él y su matón, el fiscal general Barr, no tienen vergüenza y no se detendrán ante nada para mantenerse en el poder. Incluso puede usar esto como una excusa para perder", escribió Moore.

No obstante, concluyó admitiendo que Trump "probablemente sí" tiene COVID-19, y pidió a los votantes que se apeguen a sus planes de votar y sean escépticos sobre lo que leen y escuchan.

"Finalmente, en una nota personal: manténgase vivo señor presidente. Su salida de la vida pública debe ocurrir de la manera correcta y decente. Tiene muchos años de vida. Tiene un hijo que criar. Nietos que lo necesitan. Una base que te ama", escribió Moore.

"Y las familias de casi un cuarto de millón de muertos que podrían estar vivos hoy si hubieras hecho tu trabajo, te hubieras importado, si no hubieras jugado a la política con la vida de la gente. Más de 200.000 almas perdidas, ¡y TU SABÍAS! Fue una plaga. 200.000 muertos por decisiones que tomaste, porque denigraste la ciencia e ignoraste a los médicos”, concluyó.

La mentira continúa. Afirman que Trump solo tiene "síntomas leves". Entonces, ¿por qué no ha enviado un solo tweet? Trump me tuiteó (un RT) ayer, horas antes de que tuiteara que tenía a Covid. Algo tiene que estar muy, muy mal para que no haya tweets durante 15 horas, un récord.

Una escena nunca antes vista. Un helicóptero de la Marina ha aterrizado en la puerta trasera de la Casa Blanca. Lo llevarán al hospital Walter Reed "durante varios días". Todavía negándose a decirle a la prensa lo que está pasando. En una democracia abierta, el público se mantiene en la oscuridad, lo que nunca es bueno.