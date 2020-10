Carretoneros de la Isla de la Juventud protestan frente a la sede del Gobierno municipal

Varios conductores de carretones tirados por caballos del Municipio Especial Isla de la Juventud protestaron frente a las oficinas del Poder Popular porque no están de acuerdo con las medidas adoptadas por las autoridades locales que les impide transitar por las calles de la ciudad cabecera .

La concentración tuvo lugar el 2 de octubre en horas de la mañana y según imágenes cedidas a CiberCuba por el opositor Partido Autónomo Pinero se puede ver una larga fila de carretones aparcados a lo largo de la calle 41, una de las principales vías de la ciudad de Nueva Gerona.

Exigieron que se respeten y den garantías para que transiten con estos medios de transporte terrestres sin ser multados por la Policía, ya que muchos de ellos se usan para brindar servicios a empresas e instituciones estatales, transportar a la población y para uso personal, explicó Juan Michel López Mora, de ese grupo opositor cubano.

CiberCuba contactó con algunos de los pineros que participó en la protesta y agregaron que ellos están de acuerdo que se tomen algunas determinaciones para evitar indisciplinas en la ciudad, sobre todo cuando se acerca el aniversario 190 de Nueva Gerona, pero que no van a aceptar que sean decisiones arbitrarias y que los perjudiquen.

Desde julio las autoridades de la Isla de la Juventud habían anunciado que los carretoneros no podrían transitar por el centro de la ciudad y dejaban solo para su uso unas cuantas calles de la periferia.

"En los poblados si se puede, pero en (Nueva) Gerona no, porque ellos así lo decidieron", contó a este medio uno de los afectados, que no quiso identificarse por temor a represalias.

"Si un cliente me alquila el carretón para que le lleve un refrigerador que compró en la calle Martí (principal arteria peatonal de la ciudad) hasta la puerta de su casa, el gobierno de la Isla no me deja, porque toda esa zona está prohibida", dijo el cubano insatisfecho por la decisión.

"Con esto solo logran que nosotros no podamos ganar dinero y los clientes estén insatisfechos porque no todos pueden alquilar un carro o un camión para esos traslados", agregó.

Las autoridades locales explicaron a su favor que esta medida tiene como principal objetivo preservar la belleza de la ciudad de cara a su aniversario el 17 de diciembre próximo, pero los afectados les contestaron que antes de prohibir los carretones de caballo deberían arreglar los salideros, las fosas de aguas albañales rotas, reparar el parque de diversiones infantil y los edificios que se caen.

"Es una medida absurda cuando se mira a la cantidad de personas que afectan, y además la Isla no es como otros territorios, aquí los medios de transporte son limitados y a diferencia de otros sitios la economía de la población es más baja, lo que obliga a usar estos medios primitivos como el de tracción animal o los bicitaxis", dijo a CiberCuba un profesor de la Universidad pinera que tampoco quiso revelar su identidad.

El reclamo de los conductores de carretones tirados por caballos es justo, según la opinión del Partido Autónomo Pinero, ya que estas personas dependen de los carretones para subsistir y obtener algunas ganancias económicas. Limitarles el espacio de movilidad argumentando la estética de la ciudad es, cuando más, un chiste de mal gusto que deja insatisfacciones en un importante sector de la población.

Nueva Gerona, al norte de la Isla de la Juventud, tiene una población de cerca de 60 mil habitantes y es el principal centro urbanístico del territorio insular. Los carretones de caballo y los bicitaxis son el principal medio de transporte interurbano, incluso una alternativa de las autoridades locales para recoger la basura por las calles o transportar alimentos a bodegas y escuelas ante la crisis de combustible que ha vivido el país en diferentes momentos de la historia reciente.