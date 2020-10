Encuentran el cadáver de una joven en La Habana

El cadáver de una joven de 24 años fue hallado este sábado en la costa, a la entrada de la zona 23 de Alamar, en el municipio Habana del Este de la capital cubana, donde residía la víctima.

Una publicación en el grupo de Facebook "Alamar, Habana Del Este, Cuba... En El Mundo" recoge comentarios de familiares y conocidos de la joven, que denuncian su presunto asesinato este fin de semana.

El post muestra imágenes del operativo policial y advierte que está prohibido el paso al lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la mujer.

Aunque la publicación se hizo eco de rumores del vecindario sobre supuestos detalles del crimen, un familiar de la víctima desmintió esas versiones y pidió respeto para la familia de la joven en un momento de profundo dolor para ellos.

“Yo les pediría de favor que por respeto a nuestra familia y nuestro dolor que no se difame de lo que pasó. Ni nosotros mismos sabemos lo que pasó. En ningún momento fue apuñalada, así que por favor con el corazón roto en mano les pido que nos den un tiempo para procesar nuestro dolor”, dijo Mara Soto, quien se identificó como prima de la fallecida.

Captura de publicación en Facebook.

Muchos de los usuarios que comentaron el post pidieron que se aplique el máximo rigor de la ley para el responsable o los responsables del delito.

“¡Qué horror! Ya no vivo en Cuba pero soy de Micro X y solía caminar por esa calle, conozco esos lugares. Muy triste noticia, ojalá pague el culpable. Nadie merece morir así”, expresó una usuaria.

Otra manifestó consternada: “Qué pena y lo siento, la conocía, estudiamos juntas; siento mucho todo y por lo que está pasando la familia EPD”.

Este domingo, en un estremecedor post que publicó en su perfil de Facebook, Soto reveló que su prima había sido estrangulada y aseguró que el responsable va a ser encontrado y pagará por el terrible crimen que cometió.

Captura de publicación en Facebook de Mara Soto.

“Que alguien me diga que todo es mentira y que no es ella, extrañaba no hablar contigo ayer, imagínate no poder hacer eso nunca más. Todos te adoramos, mi corazón está tan roto y duele tanto. Siempre te amaré”, expresó.