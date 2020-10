Eduardo del Llano se suma a las críticas contra los actos de repudio en Cuba

El escritor y cineasta cubano Eduardo del Llano se pronunció en contra de los actos de repudio que tuvieron lugar el pasado fin de semana contra opositores, periodistas independientes y activistas de derechos humanos en la isla mientras eran asediados por agentes de la Seguridad del Estado.

"No se trata de hasta qué punto estoy de acuerdo o no con sus ideas, sino con su inalienable derecho a expresarla", dijo el artista cubano que no ha disimulado en sus redes sociales la simpatía que siente por el régimen de Cuba.

Del Llano calificó el incidente como una violación de los derechos humanos, en el que se utilizó a "un grupo de testaferros dudosamente espontáneos"

"No se puede acorralar al opositor, al disidente, al descontento como si fuese mero ciudadano de segunda, carne de pogrom y linchamiento. Negarles la posibilidad de expresarse, de reunirse, de protestar, de representación parlamentaria, no tiene nada de democrático; meterlos a todos en el mismo saco de agentes enemigos es un insulto a la inteligencia", dijo el cineasta.

La reflexión de Eduardo del Llano agregó que si la intención de los represores es no dejar salir de casa al que se estima potencialmente conflictivo, entonces el listado de personas debería ser mucho más grande.

"Impidamos el libre desplazamiento del ministro que dice tonterías, del dirigente que medra a mil leguas de la realidad, del periodista complaciente y el policía abusivo, del ciudadano que se presta para un acto de repudio. Arresto domiciliario para el corrupto, el inepto, el mediocre y el mentiroso. Que no vean la luz el represor y el oportunista", sugirió.

Para finalizar su comentario en Facebook, el director del personaje Nicanor O´Connor dijo que la calle debe ser solo de quien "pueda tirar la primera piedra... y decida no hacerlo".

Al respecto, no es el primer personaje público cubano que se mostró en contra de los actos de repudio del fin de semana, en el que al menos 17 personas resultaron detenidas por la policía, según información divulgada por Cubalex.

Haydée Milanés expresó su tristeza por las imágenes que se divulgaron en internet desde Cuba.

"Sale a relucir la falta de diálogo y como consecuencia, la falta de respeto y el lenguaje machista y degradante. El saldo que deja todo esto es muy negativo”, señaló.

En los comentarios que se hicieron a la publicación de la cantante, sobresalía el del músico Cucurucho Valdés.

"Hace un tiempecito vengo observando y no he querido pronunciarme al respecto, pero al ver estas imágenes si que me asusta! Tengo hijos y no quisiera que pasaran por esta vergonzosa y cruel humillación", aseguró.

La madre de la alta funcionaria del MINREX Johana Tablada de la Torre, también se opuso, a pesar de ser simpatizante con el régimen de La Habana.

"Si algún día alguien me ve en un acto de repudio, gritando e insultando a jóvenes que se quieran pacíficamente expresar, ni lo piensen: me amarran, me repudian de vuelta o me llevan a un hospital mental porque estaré fuera de mí", escribió en su muro de Facebook.