Conceden la custodia a los abuelos y padre del niño maltratado en Cuba por su madre y padrastro

Los abuelos de un bebé de un año maltratado por su madre y su padrastro recibieron la custodia del menor tras presentar la denuncia ante las autoridades del municipio Bauta, provincia de Artemisa.

Le acaban de entregar la custodia después de un largo día, dijo Diasniurka Salcedo Verdecia en un vídeo donde sale el menor en brazos de su abuelo, junto a su abuela y su padre. Los familiares agradecieron la ayuda recibida y fueron a casa de la activista, donde les dieron biberones y productos para el bebé, así como comida.

Una vez en la casa de la activista, esta le entregó el bebé a sus abuelos. "Gracias a Dios el niño no va a seguir maltratado. No nos vamos a desatender porque sabemos", afirmó Salcedo quien agradeció a los cubanos en el exilio que pertenecen al Grupo Cubanos 2020.

"Muy agradecida, contenta, porque gracias a ustedes tenemos al niño" declaró la abuela Irene Alonso Menéndez, quien había denunciado la situación del menor en el medio independiente ADN Cuba.

El menor sufría maltrato físico y psicológico por parte de su madre y su padrastro, quienes lo encerraban debajo de un caldero de cocina o en un tanque de agua y lo mantienen desnudo casi todo el día "como un animal en el campo", apuntaron a la señalada fuente.

Tras esa denuncia, la activista Salcedo se puso en contacto con los abuelos para presentar la denuncia y finalmente consiguieron la custodia del pequeño.

"Nada que yo les diga ahora les va a tranquilizar, pero tienen que preocuparse por el niño ahora. Usted hizo lo correcto, olvídese de lo que digan. Se sale alante, lo importante es que estén vivos y con salud", señaló Salcedo a los abuelos del menor.

"Gracias a Dios, al esfuerzo de todos en las redes y a Diasniurka que tiene un gran corazón. Esta noche mi esposa y yo podremos dormir", "gracias señor porque ya el niño no va a ser más maltratado. Una vez más las mambisas Marianas son bendecidas con estos bellos gestos de amor y bondad" y "me has echo llorar como pueden haber madres que sean capaz de maltratar a un hijo" son algunos de los comentarios de los cubanos ante esta buena noticia.