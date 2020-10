¡Provocativa y sensual! Dayamí La Musa presume de curvas en un ajustado mono rojo

La reguetonera cubana Dayamí La Musa ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram que no ha dejado indiferente a ninguno de sus seguidores.

La cantante de música urbana ha decidido presumir de curvas explotando su lado más seductor y lo ha hecho posando de espaldas para sus fanáticos enfundada en un sexy y ajustado mono de color rojo que marcaba sus curvas a la perfección.

Sus admiradores han caído rendidos ante su belleza y le han dejado mensajes en el post que son puro amor. "Diosa", "Linda china", "Guapísima", "A llorar que se perdió el tete", "Lo más duro de Cuba", "Hermosa, me dejas siempre sin palabras", "Eres espectacular, me encantas Musita" o "Me tienes enamorado", son algunos de los cumplidos que le han llegado a la joven tras apreciar su retrato.

En las últimas semanas, La Musa ha estado luciendo su figura en las redes sociales más de lo habitual, sobre todo desde que decidió cambiarse a un estilo de vida más saludable en el que el ejercicio y la buena alimentación pasaron a ser una de sus rutinas diarias e indispensables.

La reguetonera ha estado compartiendo con sus seguidores el fruto de su trabajo y cambio físico a través de imágenes en las que sobre todo sus exuberantes curvas traseras se convierten en el foco de atención de sus más fieles incondicionales.

Incluso, la cantante urbana ha estado mostrando a sus fans muy orgullosa la cinturita de avispa que se le está quedando tras sus entrenamientos en el gimnasio, algo que de seguro la ha motivado a seguir adelante y a mantener la constancia cargada de buena energía.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.