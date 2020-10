Así celebró Dayami La Musa su cumpleaños en Miami

¡La reguetonera cubana Dayami "La Musa" Cordero está de enhorabuena! La joven está cumpliendo un año más de vida y como no podía ser de otra manera, lo ha celebrado con la mayor de las vibras positivas.

La cantante de música urbana disfrutó en su honor de un íntimo convite en casa en el que estuvo arropada por algunos amigos y familiares, entre ellos, su inseparable novio Yandy.

La Musa, quien comenzó a celebrar su día desde el pasado fin de semana, compartió con todos sus seguidores de las redes sociales algunas imágenes que formaron parte de su pequeña fiesta en Miami (Florida), ciudad en la que reside.

En las fotos subidas a su perfil de Instagram, podemos ver la gran tarta de cumpleaños de tres pisos en tonos blancos y dorados que hicieron en su nombre y con la que la reguetonera se fotografió de lo más sonriente.

En otra se ven varias de las personas que acompañaron a La Musa en su aniversario, entre los que encontramos su hermana, su hermano, su mamá y Yandy.

"Celebrando desde hoy mi cumpleaños. Gracias a mi familia por esta sorpresa", expresó la homenajeada en Instagram.

Unas horas después, La Musa subió a su cuenta otra publicación en la que aparecía mostrando uno de los regalos que recibió en su cumpleaños, un inmenso arreglo floral que de seguro decorará el salón de su hogar.

"Happy birthday to me. Keep calm... is my birthday. Regalos que enamoran", añadió junto a la foto.

Los mensajes de felicitación en las redes sociales por parte de sus seguidores y compañeros de profesión tampoco le faltaron a La Musa, quien recibió buenos deseos a través de comentarios que le han dejado en sus publicaciones

"Happy birthday", le dijo Pollito Tropical. "Felicidades mi herma, bendiciones y que pases un lindo día", le comentó Dj Unic, mientras que su amigo Baby Lores le llenó uno de los post de emoticonos de bengalas de cumpleaños, entre otros.

