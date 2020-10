Consulado de España anuncia un centenar de nuevas citas para pasaporte

El Consulado de España en La Habana informa en su cuenta de Twitter que prevén más de cien citas suplementarias, en un esfuerzo por ampliar horarios y número de citas.

Según informa el consulado, el libro de citas para trámites relacionados con el pasaporte está completo para lo que queda de año. Por ese motivo, han redoblado esfuerzos para atender a más de 100 personas esta semana.

Debido a la disponibilidad limitada de citas, el consulado pide a los interesados que, si no pueden acudir a la misma, la cancelen. Lo mismo pide para aquellos que tengan más de una cita. De esa forma, no se quedan esas citas vacías y pueden ser aprovechadas por otros que requieran hacer trámites de pasaporte.

El tuit del consulado enseguida generó reacciones. Una usuaria preguntaba cómo podía cancelar una cita y otro le contestaba que lo hiciera por correo a: cog.lahabana.pas@maec.es. “Envía tu nombre, la fecha de la cita que quieres cancelar y el localizador que te dan en el resguardo”, le informaba el usuario.

Este mismo usuario contesta a otra persona que preguntaba por el nuevo correo para solicitar cita para pasaporte. En su respuesta, el usuario le explica que ya no se solicitan por correo, sino a través del portal de consulado.

“Si no sabes te sugiero que contactes a alguien que lo haya usado para que no cometas errores. De todas maneras no hay disponibilidad ahora”, le explica el mismo usuario.

Otras personas se mostraban contrariadas con la información. “Necesito que me aclaren algo. Cuando Uds. dijeron que reordenarían las citas de los que no pudimos asistir por el Covid, ¿es que seríamos contactados con una propuesta de nueva cita, o tendremos que estar pendientes de que en algún momento se abra el sitio de reservar?”.

“En su momento agradecí la información de que iban a reorganizar las citas perdidas por la Covid, pero esto no responde a ese comunicado. No soy quien para decir como tienen que hacer su trabajo pero, por favor, pónganse en nuestro lugar, se puede gestionar mejor”, se quejaba otra usuaria.

Varios han sido los que no han podido solicitar cita y se quejan por ello. “AGOTADO... hasta Diciembre... ¿Pueden decirme que significan los números en rojo? Porque, si son citas disponibles, no me permite ingresar. Gracias y seguimos a la Espera de una Solución”, manifestaba una de estas personas en el hilo de Twitter.

Un madre cubana escribía lo siguiente: “Hola, deberían considerar a las personas que perdieron sus citas debido al COVID. Ya son demasiados meses de espera. Mis hijos menores tenían cita para septiembre, que reservaron desde febrero pasado. Llevan esperando por esto para poder reunificarse conmigo”.