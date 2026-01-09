Confirman que cinco españoles vuelan rumbo a casa tras meses detenidos en Venezuela

Vídeos relacionados:
Tras meses de incertidumbre, cinco ciudadanos españoles finalmente dejan atrás las sombras de las cárceles venezolanas y están ya en un vuelo que los llevará de regreso a España, anunció el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, José Manuel Albares.
La noticia se confirmó esta noche a través de la cuenta oficial del ministro en X, donde expresó su “alegría por su liberación” y trasladó “el agradecimiento del Gobierno español a la Embajada en Caracas y a todos los que hicieron posible su regreso”.
Los cinco, que pasaron largos meses detenidos en Venezuela bajo acusaciones políticas, emprendieron el vuelo que los acercará por fin a sus seres queridos. Entre ellos están dos vascos —Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos—, arrestados en septiembre de 2024 por presuntas implicaciones en un complot contra el gobierno, y el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido en junio mientras exploraba pecios hundidos.
También viaja en esa aeronave el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, detenido en diciembre pasado, y la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, reconocida defensora de derechos humanos que fue arrestada en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.
San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, había sido señalada por las autoridades venezolanas por cargos que organizaciones internacionales de derechos humanos calificaron de arbitrarios. Su detención se convirtió en símbolo de las miles de personas encarceladas por motivos políticos en ese país.
La salida de estos cinco españoles ocurre en medio de un clima de gran incertidumbre y expectativa entre las familias de otros presos políticos en Venezuela, donde organizaciones como Foro Penal estiman que aún hay cientos de personas privadas de libertad por razones políticas.
Lo más leído hoy:
Sin embargo, pese al anuncio previo del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, sobre la excarcelación de un “número importante” de presos, hasta el momento no se han confirmado más liberaciones, subraya El País.
Familiares y amigos se congregaron en los alrededores de cárceles como El Rodeo y El Helicoide, una de las más temidas del país, esperando noticias de sus seres queridos, en un clima de tensión que recuerda las largas noches sin respuesta ni consuelo.
“Hay que esperar la llamada”, dijo uno de los familiares todavía en Caracas, atrapado entre la esperanza y el miedo a más silencios.
Preguntas frecuentes sobre la liberación de presos políticos españoles en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué fueron detenidos los ciudadanos españoles en Venezuela?
Los ciudadanos españoles detenidos en Venezuela, como Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, y Miguel Moreno Dapena, fueron acusados de motivos políticos, como conspiración contra el gobierno y actividades de exploración marítima sin autorización. La activista Rocío San Miguel fue arrestada bajo cargos considerados arbitrarios por organizaciones de derechos humanos. Las detenciones fueron interpretadas como represalias políticas, en un contexto donde el régimen venezolano ha sido criticado por el encarcelamiento de opositores y defensores de derechos humanos.
¿Qué ha motivado la liberación de los presos políticos en Venezuela?
La liberación de presos políticos, incluidos los cinco ciudadanos españoles, fue presentada por el gobierno venezolano como un “gesto de paz unilateral”. Esta medida coincide con presiones internacionales y movimientos diplomáticos, como la intervención de Estados Unidos y Colombia. El anuncio se enmarca en un intento por aliviar tensiones políticas y mejorar la imagen del régimen en el ámbito internacional.
¿Cuál es la situación de los presos políticos en Venezuela actualmente?
A pesar de las recientes liberaciones, todavía hay cientos de presos políticos en Venezuela. Organizaciones como Foro Penal estiman que más de 800 personas siguen detenidas por razones políticas. La excarcelación de algunos detenidos ha generado esperanza entre las familias, pero también persiste la incertidumbre sobre el futuro de aquellos que permanecen encarcelados.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante estas liberaciones?
La comunidad internacional ha recibido la noticia de las liberaciones con cautela y escepticismo. Aunque se valoran los esfuerzos por liberar a presos políticos, se insiste en la necesidad de continuar presionando al régimen venezolano para que libere a todos los detenidos por motivos políticos y respete los derechos humanos. Países como España han expresado su agradecimiento a las embajadas y diplomáticos que han trabajado para facilitar estas liberaciones.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.