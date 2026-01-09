Confirman que cinco españoles vuelan rumbo a casa tras meses detenidos en Venezuela

Vídeos relacionados:

Tras meses de incertidumbre, cinco ciudadanos españoles finalmente dejan atrás las sombras de las cárceles venezolanas y están ya en un vuelo que los llevará de regreso a España, anunció el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, José Manuel Albares.

La noticia se confirmó esta noche a través de la cuenta oficial del ministro en X, donde expresó su “alegría por su liberación” y trasladó “el agradecimiento del Gobierno español a la Embajada en Caracas y a todos los que hicieron posible su regreso”.

Los cinco, que pasaron largos meses detenidos en Venezuela bajo acusaciones políticas, emprendieron el vuelo que los acercará por fin a sus seres queridos. Entre ellos están dos vascos —Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos—, arrestados en septiembre de 2024 por presuntas implicaciones en un complot contra el gobierno, y el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido en junio mientras exploraba pecios hundidos.

También viaja en esa aeronave el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, detenido en diciembre pasado, y la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, reconocida defensora de derechos humanos que fue arrestada en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.

San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, había sido señalada por las autoridades venezolanas por cargos que organizaciones internacionales de derechos humanos calificaron de arbitrarios. Su detención se convirtió en símbolo de las miles de personas encarceladas por motivos políticos en ese país.

La salida de estos cinco españoles ocurre en medio de un clima de gran incertidumbre y expectativa entre las familias de otros presos políticos en Venezuela, donde organizaciones como Foro Penal estiman que aún hay cientos de personas privadas de libertad por razones políticas.

Sin embargo, pese al anuncio previo del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, sobre la excarcelación de un “número importante” de presos, hasta el momento no se han confirmado más liberaciones, subraya El País.

Familiares y amigos se congregaron en los alrededores de cárceles como El Rodeo y El Helicoide, una de las más temidas del país, esperando noticias de sus seres queridos, en un clima de tensión que recuerda las largas noches sin respuesta ni consuelo.

“Hay que esperar la llamada”, dijo uno de los familiares todavía en Caracas, atrapado entre la esperanza y el miedo a más silencios.