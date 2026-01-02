Cubana en España cuenta tres cosas a las que no se ha adaptado y causa revuelo en TikTok

Ver más

Una cubana residente en Galicia compartió en TikTok un video en el que contó las cosas a las que todavía no se ha acostumbrado después de tres años viviendo en España. Su testimonio generó un amplio intercambio de opiniones entre usuarios españoles y latinoamericanos.

“Soy cubana viviendo en Galicia y estas son tres cosas que no me he acostumbrado viviendo en España”, explicó @leyanetfrankedelp al comenzar la grabación, en la que habló con tono cercano sobre su proceso de adaptación.

Entre los aspectos que mencionó está el clima del norte del país: “No me adapto a este clima, no me adapto al frío, a la lluvia… el frío no me molesta tanto, pero la lluvia se pasa semana, semana, semana; sale el sol cinco minutos y de momento empieza a llover. Tienes que acostumbrarte aquí en Galicia que el paraguas es parte de tu outfit”.

También comentó los horarios de comida, muy distintos a los de Cuba: “Aquí comen a las tres de la tarde y cenan a las diez de la noche; eso no me adapto. Yo sigo almorzando a las doce del día y comiendo a las siete de la noche, y no creo que me vaya a adaptar ya”.

Otra de las dificultades, dijo, es el idioma: “No entiendo nada, el gallego no lo entiendo; si me hablas despacio te entiendo algunas cosas, si me hablas rápido no entiendo nada. Y lo peor de esto es que mi hija es gallega, y ahora está aprendiendo a hablar; en la guardería le hablan todo en gallego y ahora me está empezando a hablar gallego. O aprendo o aprendo, porque no me queda de otra”.

Leya aclaró que su intención no era criticar a España ni a los gallegos. “Con esto no quiero decir que no me gusten las cosas de España. Yo adoro España, estoy sumamente agradecida con España porque me ha acogido, porque me dio una hija maravillosa. Pero son cosas que yo, siendo cubana, no he logrado acostumbrarme viviendo aquí”, expresó.

El video recibió numerosos comentarios y abrió un debate sobre la adaptación cultural y el respeto a las costumbres locales. Algunos usuarios defendieron su derecho a compartir sus experiencias, mientras otros criticaron su falta de adaptación o la elección de Galicia como destino.

Entre los mensajes se podían leer frases como: “Si viniste a España y no te gusta el clima, ¿cómo elegiste Galicia?”, o “Si estás en Galicia, no te queda otra que aprender el idioma, hay que preservar la cultura”.

Otros recordaron que “en Galicia se habla gallego, como en el País Vasco el euskera y en Cataluña el catalán”, mientras varios insistieron en que “el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla”.

También hubo comentarios más conciliadores, como el de quienes destacaron que “amar un país no significa no poder decir lo que te cuesta”. Leya, por su parte, respondió de forma breve y directa: “No necesito mudarme, porque yo no he dicho que no me guste, dije que no me había acostumbrado”.

“El emigrante solo puede hablar si es para decir que todo es perfecto”

Ante la cantidad de mensajes recibidos, la joven publicó días después un segundo video en el que reflexionó sobre la reacción que había provocado. “A raíz del video que hice de las tres cosas que no me he acostumbrado viviendo en Galicia hace tres años, recibí muchísimos de estos comentarios (‘puedes hacer la maleta’, ‘vuélvete para Cuba’, ‘a tu país’, ‘largo’)”, contó.

En su respuesta, defendió el derecho de los emigrantes a expresarse: “El emigrante solo puede hablar si es para decir que todo es perfecto. Si es para decir que algo no nos gusta, ya molesta. Y es que ser emigrante no significa perder la voz, ni significa que tenemos que aplaudirlo todo en silencio sin decir lo que no nos gusta. Opinar no es faltar el respeto”.

También insistió en que su mensaje fue malinterpretado: “En ningún momento dije que Galicia fuera mala, simplemente dije tres cosas que yo, como emigrante, no me he acostumbrado. Y eso no me hace desagradecida ni menos de aquí”.

Con un tono calmado, concluyó: “No crucé un océano para vivir en silencio. Mi experiencia también cuenta”.

Una voz que refleja la experiencia migratoria

El caso ha despertado empatía entre muchos emigrantes que viven en España y se identificaron con su proceso de adaptación a nuevas costumbres. También ha generado reflexiones sobre la integración, el respeto cultural y las diferencias entre regiones.

Leya, que semanas antes se había hecho notar con otro mensaje en redes donde respondió a un comentario ofensivo hacia las mujeres cubanas —en el que afirmó: “Yo vine a este país fue para trabajar honradamente y para tener un futuro digno”—, volvió a poner sobre la mesa la realidad de los emigrantes que comparten su día a día fuera de la isla.

Su testimonio más reciente la sitúa nuevamente en el centro de la conversación sobre la adaptación de los emigrantes y el respeto a la diversidad de experiencias en España.